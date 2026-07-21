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Официально: Зеленский увольняет Сырского, новым главкомом ВСУ станет Драпатый

Политика 22:55   21.07.2026
Елена Нагорная
Официально: Зеленский увольняет Сырского, новым главкомом ВСУ станет Драпатый

Президент Владимир Зеленский увольняет Александра Сырского и назначает новым главнокомандующим ВСУ Михаила Драпатого.

«Определил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба ВСУ. Факт — что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и требуется достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и с Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел», — проинформировал президент в вечернем обращении.

Все решения, по его словам, формализуют завтра.

Также Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову новую должность во власти по развитию технологической составляющей государства.

Как сообщала МГ «Объектив», публикации о возможной отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ появились на фоне протестов, возникших после увольнения министра обороны Михаила Федорова. В Харькове и других городах такие акции проходили ежедневно, начиная с 16 июля. Факт конфликта между Сырским и Федоровым подтверждал сам президент Владимир Зеленский. По его словам, он имел системный характер и происходил «на разных уровнях». Среди вероятных кандидатов на должность главкома называли Михаила Драпатого — командующего Объединенными силами ВСУ. Эта группировка сейчас защищает Харьковскую область.

Драпатый с мая по сентябрь 2024 был командующим ОТГВ «Харьков». После получил повышение, став командующим Сухопутными войсками ВСУ. Эту должность он занимал с ноября 2024 года. Тогда президент Украины отмечал, что «Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил». Аналитики DeepState писали, что генерал имеет очень хорошую репутацию в армии. В январе 2025 года генерал-майор возглавил ОСГВ «Хортица» (позже его переименовали в ОСГВ «Днепр»). А 1 июня 2025-го после ракетного удара по одному из полигонов Сухопутных войск ВСУ, в результате которого погибли и получили ранения военные, подал в отставку с поста командующего Сухопутными войсками. 3 июня Драпатого освободили от должности и назначили командующим Объединенными силами ВСУ. При этом он оставался командующим ОСГВ «Днепр». В октябре Драпатого назначили командующим новосозданной Группировкой объединенных сил, зона ответственности которой охватывает Харьковщину и ближайшие территории. В декабре генерал-майору присвоили звание Почетного гражданина Харьковской области.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 22:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский увольняет Александра Сырского и назначает новым главнокомандующим ВСУ Михаила Драпатого.".