Драпатый, Немичев и Ширяев стали почетными гражданами Харьковщины — официально

Почетных граждан Харьковской области стало больше. Присвоение этого звания семерым военнослужащим депутаты облсовета поддержали в ходе сессии 24 декабря.

«Это представители Сил обороны Украины, которые взяли на себя ответственность за безопасность государства, — сообщила председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко. — Депутаты единогласно приняли это решение. Это — не формальность, а признание заслуг, уважения и благодарности защитникам Украины».

Звание «Почетный гражданин Харьковской области» присвоено семерым военнослужащим:

Михаилу Драпатому — командующему Объединенными силами ВСУ, командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» генерал-майору;

Олегу Ширяеву — командиру воинской части А7400 майору, Герою Украины;

Максиму Голубку — первому заместителю командира корпуса — начальнику штаба 2 корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» полковнику;

Александру Букатарю — командиру ВЧ 3029 Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины подполковнику;

Александру Липовому — командиру 302 зенитной ракетной Харьковской бригады воздушного командования «Восток» Воздушных сил ВСУ полковнику;

Александру Мамалому — заместителю председателя Верховного суда Украины майору запаса;

Константину Немичеву — заместителю командира воинской части по психологической поддержке персонала — начальнику отделения психологической поддержки персонала воинской части А4219 майору.

Как сообщала МГ «Объектив», звание «Почетный гражданин Харьковской области» также присваивали на сессии облсовета 21 августа. Ими стали Анатолий Баргилевич, генеральный инспектор МОУ, Василий Кеке, тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы лиц с инвалидностью, Михаил Макаренко, начальник производственного подразделения вокзала Харьков-Пассажирский; Александр Настенко, командир 475-го отдельного штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко ВСУ, Юрий Сапронов, частный предприниматель, Анатолий Сидоренко, руководитель проектов и программ в сфере материального производства ГП «Укроборонсервис», Владимир Тимошко, советник главы Нацполиции Украины.