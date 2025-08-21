Live
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они

Политика 21:34   21.08.2025
Елена Нагорная
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они Фото: NV

Почетных граждан Харьковской области стало больше на семь. На очереди — присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова» шестерым деятелям.

Звание «Почетный гражданин Харьковской области» присвоили на сессии областного совета 21 августа, сообщила его руководитель Татьяна Егорова-Луценко.

«Почетными» стали:

— Анатолий Баргилевич, генеральный инспектор МОУ, генерал-лейтенант (командующий Силами территориальной обороны ВСУ в 2023–2024 годах);

— Василий Кеке, тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы лиц с инвалидностью, заслуженный тренер Украины по плаванию, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины;

Михаил Макаренко, начальник производственного подразделения вокзала Харьков-Пассажирский;

Александр Настенко, командир 475-го отдельного штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко ВСУ, майор (начальник разведки 3-го штурмового батальона 92-й ОШБр в 2022–2024 годах), Герой Украины;

— Юрий Сапронов, частный предприниматель, волонтер;

Анатолий Сидоренко, руководитель проектов и программ в сфере материального производства ГП «Укроборонсервис», капитан (заместитель командира 97-го механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады в 2023–2025 годах);

Владимир Тимошко, советник главы Нацполиции Украины, генерал полиции третьего ранга (начальник ГУ НП в Харьковской области в 2022–2024 годах).

Также 21 августа, как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, экспертный совет утвердил шесть кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова». Утвердить их должны на сессии 22 августа. Это:

Родион Кулагин — замначальника управления объединенной огневой поддержки Центрального управления объединенной огневой поддержки командования ракетных войск и артиллерии командования Сухопутных войск ВСУ, Герой Украины. Участвовал в деблокировании Харькова. Также под его руководством артиллерия выполнила ряд успешных задач по огневому поражению противника во время освобождения Харьковской области, что привело к переломному моменту в боях.

Вадим Гладков — первый заместитель командующего Нацгвардией Украины (начальник штаба), бригадный генерал. Вместе со своим личным составом принимал участие в боях на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях. Продолжает давать отпор оккупантам на определенных рубежах обороны.

Юрий Ковцур — замначальника управления текущих операций штаба 17-го армейского корпуса оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ, полковник. 24 февраля 2022 года оборонял Северную Салтовку, под его командованием было освобождено ряд сел. Также батальон участвовал в Харьковском контрнаступлении и освобождении Балаклеи, Шевченково и других населенных пунктов.

Станислав Перлин — помощник председателя организационно-аналитического отдела Департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции Украины. Помимо непосредственной служебной деятельности, активно занимается вопросами сотрудничества с общественными организациями, волонтерским движением и воинскими формированиями. Неоднократно содействовал реализации инициатив, направленных на поддержку ВСУ.

Александр Гряник — директор Харьковского лицея №62. С начала полномасштабного вторжения организовывал помощь жителям микрорайона «Пятихатки», под его руководством коллектив заведения активно занимается волонтерской деятельностью и поддерживает военных. Кроме того, в последние годы ученики лицея становились победителями многочисленных конкурсов и олимпиад.

Юрий Сапронов — предприниматель, меценат, волонтер. Основал и финансировал ряд спортивных и социальных проектов, среди которых — первые в Украине секция тенниса для спортсменов-колясочников и секция гольфа для людей с потерей слуха. С началом войны организовал волонтерскую группу, которая помогает ВСУ и Нацгвардии.

«Каждая из этих кандидатур, бесспорно, заслуживает признания. Это наши защитники — военнослужащие ВСУ и НГУ, которые с оружием в руках защищали и продолжают защищать Харьков и всю страну. А также выдающиеся харьковчане, которые помогают армии и ежедневно работают для победы Украины», — отметил мэр Игорь Терехов.

Читайте также: Военные начальники, судья и спортсмен: «почетных харьковчан» стало больше

Автор: Елена Нагорная
