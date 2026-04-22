Ворвались в дом, стреляли, пытали: подозрения военнослужащим ТЦК в Харькове 📹

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащим ТЦК по фактам пыток и стрельбы в Харькове.

По данным ГБР, среди фигурантов — майор ТЦК, руководивший действиями сообщников. Он, установили правоохранители, привлек военнослужащих подразделения охраны этого же центра и тех, кто занимался рекрутингом.

«Фигуранты под предлогом «осуществления мер оповещения и призыва» ворвались в частное домовладение. Во время проведения так называемого «обыска» сообщники представились работниками СБУ и применяя физическую силу, угрожая оружием гражданским лицам, требовали признания последних в причастности к совершению преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Когда один из мужчин попытался сопротивляться, в него открыли огонь, нанеся ему огнестрельное ранение», — рассказали в ГБР.

На этом фигуранты не остановились. Правоохранители говорят: двоих пострадавших насильно вывезли в ТЦК, где их содержали длительное время, избивали, угрожали применением оружия и заставляли предоставить информацию, в которой были заинтересованы сообщники.

«Кроме того, фигуранты заставляли одного из потерпевших подписать документы, в том числе об отмене отсрочки от мобилизации. В конце концов, одного из мужчин отпустили, другому удалось сбежать самостоятельно», — отметили в ГБР.

Следствие установило, что к действиям были причастны шесть человек. Часть из них – военнослужащие ТЦК, другие – военные других подразделений. Им сообщили о подозрении в пытках. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.