Ворвались в дом, стреляли, пытали: подозрения военнослужащим ТЦК в Харькове 📹
Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащим ТЦК по фактам пыток и стрельбы в Харькове.
По данным ГБР, среди фигурантов — майор ТЦК, руководивший действиями сообщников. Он, установили правоохранители, привлек военнослужащих подразделения охраны этого же центра и тех, кто занимался рекрутингом.
«Фигуранты под предлогом «осуществления мер оповещения и призыва» ворвались в частное домовладение. Во время проведения так называемого «обыска» сообщники представились работниками СБУ и применяя физическую силу, угрожая оружием гражданским лицам, требовали признания последних в причастности к совершению преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Когда один из мужчин попытался сопротивляться, в него открыли огонь, нанеся ему огнестрельное ранение», — рассказали в ГБР.
На этом фигуранты не остановились. Правоохранители говорят: двоих пострадавших насильно вывезли в ТЦК, где их содержали длительное время, избивали, угрожали применением оружия и заставляли предоставить информацию, в которой были заинтересованы сообщники.
«Кроме того, фигуранты заставляли одного из потерпевших подписать документы, в том числе об отмене отсрочки от мобилизации. В конце концов, одного из мужчин отпустили, другому удалось сбежать самостоятельно», — отметили в ГБР.
Следствие установило, что к действиям были причастны шесть человек. Часть из них – военнослужащие ТЦК, другие – военные других подразделений. Им сообщили о подозрении в пытках. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гбр, новости Харькова, пытки, тцк;
Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 15:29;