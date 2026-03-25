Фиктивная инвалидность жен: сержантов подозревают на Харьковщине, детали схемы

Общество 16:10   25.03.2026
Виктория Яковенко
Фиктивная инвалидность жен: сержантов подозревают на Харьковщине, детали схемы Фото: Нацполиция Украины

Двух сержантов в Харьковской области подозревают в незаконном увольнении со службы.

«Сержанты из двух воинских частей уволились со службы по одинаковой схеме. Они подали рапорты и поддельные документы о состоянии здоровья близких. Якобы их жены имеют ІІ группу инвалидности и нуждаются в постоянном уходе», — установили в Нацполиции Украины.

На основании этих справок военнослужащих уволили со службы. Кроме того, каждый из них также получил около 100 тыс. грн денежного обеспечения, уточнили в Государственном бюро расследований.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы) УКУ. В ходе досудебного расследования подозреваемые добровольно возместили государству незаконно полученные средства, добавили правоохранители.

