«Все будет четко» — за бегство уклониста из Харькова в Молдову просили $14 000

ГБР и прокуратура сообщили подробности дела о попытке переправить военнобязанного из Харькова через госграницу. Подозреваемых задержали летом и осенью 2025 года. Сейчас расследование завершили и передали в суд.

«На скамье подсудимых окажутся бывший сотрудник правоохранительного органа и двое его подельников, которые за деньги обещали организовать незаконное пересечение государственной границы для желающих избежать мобилизации», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, события происходили летом 2025 года в Харькове. Тогда действующий правоохранитель предложил своему знакомому помощь в бегстве из Украины в Румынию или Молдову.

«Он уверял, что имеет отлаженный «маршрут» и надежных лиц для реализации плана», — отметили прокуроры.

Знакомый уже на тот момент был в розыске за уклонение от явки в ТЦК и СП. Видео переговоров об этом, передачи денег, а также — дальнейшего внезапного «подорожания» путешествия опубликовала пресс-служба Государственного бюро расследований. На видео клиенту обещают: «Все будет четко».

<br />

«Сначала клиента перевезли из Харькова в Винницу, получив аванс в 2 тыс. долларов. Чтобы избежать проверок на блокпостах, его заставляли выходить из автомобиля и обходить их пешком, после чего он снова садился в транспорт. В Виннице сообщник организатора требовал оставшуюся сумму — 12 тыс. долларов. Денежные средства нужно было перечислить на криптокошелек. После этого мужчине обещали организовать незаконное пересечение границы вне официальных пунктов пропуска», — сообщили в ГБР.

Однако в момент, когда один из участников схемы получал деньги в пункте обмена валют, его задержали. Одновременно в Харькове «накрыли» предполагаемого организатора. Его вместе с сообщником обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. За это предусмотрено наказание в виде девяти лет тюрьмы. Еще один фигурант дела дополнительно получил обвинение в оправдании вооруженной агресси РФ.

По данным прокуратуры, два «подручных» правоохранителя — это 38-летний харьковчанин и 29-летний житель Николаева. Жителя Николаева и харьковского правоохранителя задержали сразу.

«Третий участник преступной схемы долго скрывался от следствия. Правоохранители разоблачили его в конце октября. Кроме организации незаконной переправки, харьковчанин оказался сторонником захватнической политики рф. При обсуждении деталей преступления он открыто одобрял оккупацию украинских городов и ждал «освобождения» Харькова», — уточнили в областной прокуратуре.

Судить обвиняемых будут в Винницком городском суде.