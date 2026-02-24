“Усе буде чітко” – за втечу ухилянта з Харкова в Молдову просили $14 000

ДБР та прокуратура повідомили подробиці справи про спробу переправити військовозобов’язаного з Харкова через держкордон. Підозрюваних затримали влітку та восени 2025 року. Наразі розслідування завершили та передали до суду.

“На лаві підсудних опиняться колишній співробітник правоохоронного органу та двоє його спільників, які за гроші обіцяли організувати незаконний перетин державного кордону для охочих уникнути мобілізації”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів, події відбувалися влітку 2025 року в Харкові. Тоді чинний правоохоронець запропонував своєму знайомому допомогу у втечі з України до Румунії чи Молдови.

“Він запевняв, що має налагоджений “маршрут” і надійних осіб для реалізації плану”, – зазначили прокурори.

Знайомий уже на той момент був у розшуку за ухилення від явки до ТЦК та СП. Відео перемовин про це, передачі грошей, а також подальшого раптового “подорожчання” подорожі опублікувала пресслужба Державного бюро розслідувань. На відео клієнту обіцяють: “Все буде чітко”.

<br />

“Спочатку клієнта перевезли з Харкова до Вінниці, отримавши аванс у 2 тис. доларів. Щоб уникнути перевірок на блокпостах, його змушували виходити з автомобіля та обходити їх пішки, після чого він знову сідав у транспорт. У Вінниці спільник організатора вимагав решту суми — 12 тис. доларів. Кошти потрібно було перерахувати на криптогаманець. Після цього чоловікові обіцяли організувати незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску“, – повідомили у ДБР.

Однак у момент, коли один із учасників схеми отримував гроші в пункті обміну валют, його затримали. Водночас у Харкові “накрили” ймовірного організатора. Його разом зі спільником звинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. За це передбачено покарання у вигляді дев’яти років ув’язнення. Ще один фігурант справи додатково отримав звинувачення у виправданні збройної агресії РФ.

За даними прокуратури, два “підручні” правоохоронця – це 38-річний харків’янин та 29-річний житель Миколаєва. Жителя Миколаєва та харківського правоохоронця затримали одразу.

“Третій учасник злочинної схеми тривалий час переховувався від слідства. Правоохоронці викрили його наприкінці жовтня. Окрім організації незаконного переправлення, харків’янин виявився прихильником загарбницької політики рф. Під час обговорення деталей злочину він відкрито схвалював окупацію українських міст і чекав на “освобождение” Харкова”, – уточнив він.

Судитимуть обвинувачених у Вінницькому міському суді.