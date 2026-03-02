Побив курсанта та втік – ДБР повідомило про підозру командиру з ХНУПС

Державне бюро розслідувань заявило про викриття командира однієї з навчальних груп факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ ХНУПС імені Івана Кожедуба.

“За даними слідства, під час занять із самопідготовки він вирішив «перевірити знання» підлеглого. Через невдоволення відповіддю командир застосував фізичне насильство — завдав кілька ударів кулаками по тулубу та голові курсанта. Згодом у коридорі продовжив побиття, повалив військовослужбовця на коліна та знову бив по голові. Свої дії він супроводжував образами та приниженнями. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження”, – поінформувала пресслужба ДБР.

Як стверджують у бюро розслідувань, коли розпочалося кримінальне провадження, підозрюваний почав даваити на свідків: одному з них погрожував по телефону. А потім залишив місце служби.

“Сержант повідомив керівництву, що нібито викликаний на допит до ДБР, однак використав це як привід, щоб самовільно залишити місце служби в умовах воєнного стану. Оскільки підозрюваний переховується, повідомлення про підозру вручено його близьким родичам відповідно до вимог закону”, – зазначили в ДБР.

Підозрюють командира за трьома статтями КК: насильство щодо підлеглого, загроза насильством щодо свідка та самовільне залишення військової частини в умовах військового стану. Сотнудника ХНУПС оголосили в розшук.