Избил курсанта и сбежал — ГБР сообщило о подозрении командиру из ХНУВС

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении командира одной из учебных групп факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск ХНУВС имени Ивана Кожедуба.

«По данным следствия, на занятиях по самоподготовке он решил «проверить знания» подчиненного. Из-за недовольства ответом командир применил физическое насилие — нанес несколько ударов кулаками по туловищу и голове курсанта. Впоследствии в коридоре продолжил избиение, повалил военнослужащего на колени и снова бил по голове. Свои действия он сопровождал оскорблениями и унижениями. Потерпевший получил легкие телесные повреждения», — проинформировала пресс-служба ГБР.

Как утверждают в бюро расследований, когда началось уголовное производство, подозреваемый начал даваить на свидетелей: одному из них угрожал по телефону. А затем покинул место службы.

«Сержант сообщил руководству, что якобы вызван на допрос в ГБР, однако использовал это как повод самовольно покинуть место службы в условиях военного положения. Поскольку подозреваемый скрывается, уведомление о подозрении вручено его близким родственникам в соответствии с требованиями закона», — отметили в ГБР.

Подозревают командира по трем статьям УК: насилие в отношении подчиненного, угроза насилием в отношении свидетеля и самовольное оставление воинской части в условиях военного положения. Сотнудника ХНУВС объявили в розыск.