Джордж Клуни пояснил Трампу, когда начнет делать Америку снова великой

Звезда Голливуда Джордж Клуни и президент Дональд Трамп вступили в заочную дуэль. Причиной стало получение Клуни и его семьей французского гражданства, пишет The Guardian.

64-летний актер и режиссер, его жена Амаль Аламуддин и двое их детей получили французское гражданство под конец 2025 года. Они много лет владеют недвижимостью в этой стране и живут преимущественно именно в своем французском доме. Решение стать французским подданным сам Клуни объяснил вовсе не политической позицией. Он сказал, что считает Францию гораздо лучшим местом для воспитания детей. Ведь в Лос-Анджелесе, да и в целом в США, на них давит «звездный» статус родителей и есть постоянное внимание папарацци. Законы о неприкосновенности частной жизни во Франции импонируют Клуни. По словам актера, местного законодательство в значительной степени защитило его семью от вмешательства международных СМИ.

Несмотря на отсутствие критики в адрес нынешней американской политики в заявлении актера, президент США Дональд Трамп решил отреагировать на событие. Он написал пост в своей соцсети в Truth Social, где сконцентрировал все свои обиды на чету Клуни.

«Хорошие новости! Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, переживает серьезную проблему преступности из-за их ужасного подхода к иммиграции, — написал Трамп. — Клуни получил больше известности благодаря политике, чем благодаря своим немногочисленным и совершенно посредственным фильмам. Он вовсе не был кинозвездой, он был просто обычным парнем, который постоянно жаловался на здравый смысл в политике».

Отвечать Трампу в письменной форме где-либо в соцсетях Клуни не стал. Но прокомментировал поток сознания в свой адрес, отвечая на вопрос журналистов издания Hollywood Reporter.

«Я полностью согласен с нынешним президентом. Мы должны снова сделать Америку великой. Начнем в ноябре», — сказал он, делая отсылку к дате предстоящих выборов в Конгресс США.

Отметим, по данным многочисленных опросов, сейчас в политических рейтингах в США лидируют представители Демократической партии — оппоненты действующего президента.