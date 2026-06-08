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Град и шквал идет на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности

Погода 09:21   08.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Град и шквал идет на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что сегодня, 8 июня, на Харьковщине ожидаются опасные метеорологические явления.

Гроза с градом и сильным ветром идет на регион. Так днем 8 июня ожидаются:

  • по городу гроза, град, шквал, 15 — 20 м/с;
  • по области гроза, местами град, шквал, 15 – 20 м/с.

Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в понедельник, 8 июня будет жарко, но дождливо. По прогнозам синоптиков, в области днем ожидается кратковременный дождь, местами – с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до ​​+25 – 30°. В Харькове также днем пойдет дождь, однако он будет кратковременным. Днем термометры будут показывать +27 – 29°. Ветер южный, 5 – 10 м/с.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 09:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что сегодня, 8 июня, на Харьковщине ожидаются опасные метеорологические явления.".