Град и шквал идет на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что сегодня, 8 июня, на Харьковщине ожидаются опасные метеорологические явления.
Гроза с градом и сильным ветром идет на регион. Так днем 8 июня ожидаются:
- по городу гроза, град, шквал, 15 — 20 м/с;
- по области гроза, местами град, шквал, 15 – 20 м/с.
Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в понедельник, 8 июня будет жарко, но дождливо. По прогнозам синоптиков, в области днем ожидается кратковременный дождь, местами – с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до +25 – 30°. В Харькове также днем пойдет дождь, однако он будет кратковременным. Днем термометры будут показывать +27 – 29°. Ветер южный, 5 – 10 м/с.
Читайте также: За сутки на Харьковщине было 24 пожара — о последствиях сообщили в ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Град и шквал идет на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 09:21;