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Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 25 июля

Погода 19:57   24.07.2026
Елена Нагорная
Днем может быть дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 25 июля

В субботу, 25 июля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

В Харькове ночью термометры покажут 14-16 градусов, днем – 24-26, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 13-18 градусов, днем – 23-28.

Ветер северный, 5–10 м/с.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, на этих выходных, 25 и 26 июля, в Украине удержится комфортная летняя погода с умеренной температурой воздуха и периодическими локальными дождями. На востоке и юге местами возможны сильные ливни с грозами. В начале следующей недели ожидаются температурные колебания: в понедельник вернется жара, однако во вторник и среду снова немного похолодает. В начале августа в Украину должна вернуться стабильная летняя жара.

Читайте также: Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области синоптики

Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 19:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 25 июля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.".