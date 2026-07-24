Об опасной погоде предупредили жителей Харькова и области синоптики

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области сегодня, 24 июля.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 24 июля по области ожидается гроза, местами шквал, 15 – 20 м/с. По городу сохранится гроза, шквал, 15-20 м/с», — пишут в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко писала, что в выходные в стране начнет теплеть. А в понедельник подпрыгнут градусы кое-где до 30-32, вторник-среда — небольшое опять снижение. «А вот начало августа, по предварительным прогнозам, даст дорогу наконец-то настоящей жаре», — отмечала Диденко.

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