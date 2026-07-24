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Масштабную свалку обнаружили в Харькове: ущерб – 86 млн грн, кого подозревают

Общество 15:30   24.07.2026
Виктория Яковенко
Масштабную свалку обнаружили в Харькове: ущерб – 86 млн грн, кого подозревают

Двух бывших чиновников АО «Укрзалізниця» подозревают в загрязнении земель в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, начальник и заместитель одного из подразделений железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский», которые отвечали за обращение с отходами и обеспечение надлежащего санитарного состояния, в течение февраля 2024 — января 2026 не организовали своевременный вывоз мусора на специализированные полигоны и надлежащий контроль за содержание.

«Вследствие этого вблизи улицы Чеботарской образовалась несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов. Засорен земельный участок площадью 2700 кв. метров, что находится в постоянном пользовании железной дороги», — отметили правоохранители.

Ущерб оценили в 86 млн грн. Лабораторные исследования также выявили качественные и количественные изменения состояния почвы, в частности превышение содержания фосфора. По выводам экспертов, накопление отходов привело к нарушению природных свойств земель, ухудшению их экологического состояния и создало реальную опасность для окружающей среды, добавили в прокуратуре.

Двум фигурантам сообщили о подозрении в служебной халатности и загрязнении земель отходами, вредными для окружающей среды, что создало опасность для окружающей среды.

В прокуратуре уточнили, что сейчас мужчины уже не занимают указанные должности.

загрязнение земель в Харькове

загрязнение земель в Харькове

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2026 в 15:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух бывших чиновников АО «Укрзалізниця» подозревают в загрязнении земель в Харькове.".