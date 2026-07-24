Масштабную свалку обнаружили в Харькове: ущерб – 86 млн грн, кого подозревают

Двух бывших чиновников АО «Укрзалізниця» подозревают в загрязнении земель в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, начальник и заместитель одного из подразделений железнодорожной станции «Харьков-Пассажирский», которые отвечали за обращение с отходами и обеспечение надлежащего санитарного состояния, в течение февраля 2024 — января 2026 не организовали своевременный вывоз мусора на специализированные полигоны и надлежащий контроль за содержание.

«Вследствие этого вблизи улицы Чеботарской образовалась несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов. Засорен земельный участок площадью 2700 кв. метров, что находится в постоянном пользовании железной дороги», — отметили правоохранители.

Ущерб оценили в 86 млн грн. Лабораторные исследования также выявили качественные и количественные изменения состояния почвы, в частности превышение содержания фосфора. По выводам экспертов, накопление отходов привело к нарушению природных свойств земель, ухудшению их экологического состояния и создало реальную опасность для окружающей среды, добавили в прокуратуре.

Двум фигурантам сообщили о подозрении в служебной халатности и загрязнении земель отходами, вредными для окружающей среды, что создало опасность для окружающей среды.

В прокуратуре уточнили, что сейчас мужчины уже не занимают указанные должности.