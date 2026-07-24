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Масштабне звалище виявили у Харкові: збитки – 86 млн грн, кого підозрюють

Суспільство 15:30   24.07.2026
Вікторія Яковенко
Масштабне звалище виявили у Харкові: збитки – 86 млн грн, кого підозрюють

Двох колишніх посадовців АТ «Укрзалізниця» підозрюють у забрудненні земель в Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, начальник та заступник одного з підрозділів залізничної станції «Харків-Пасажирський», які відповідали за поводження з відходами та забезпечення належного санітарного стану, упродовж лютого 2024 – січня 2026 року не організували своєчасне вивезення сміття на спеціалізовані полігони та належний контроль за утриманням земель залізничного вузла.

«Унаслідок цього поблизу вулиці Чоботарської утворилося несанкціоноване звалище побутових і будівельних відходів. Засмічено земельну ділянку площею 2700 кв. метрів, що перебуває у постійному користуванні залізниці», – зазначили правоохоронці.

Збитки оцінили у 86 млн грн. Лабораторні дослідження також виявили якісні та кількісні зміни стану ґрунтів, зокрема перевищення вмісту фосфору. За висновками експертів, накопичення відходів призвело до порушення природних властивостей земель, погіршення їх екологічного стану та створило реальну небезпеку для довкілля, додали в прокуратурі.

Двом фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості та забрудненні земель відходами, шкідливими для довкілля, що створило небезпеку для довкілля.

У прокуратурі уточнили, що наразі чоловіки вже не обіймають зазначених посад.

загрязнение земель в Харькове

загрязнение земель в Харькове

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 15:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох колишніх посадовців АТ «Укрзалізниця» підозрюють у забрудненні земель в Харкові.".