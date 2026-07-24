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Десяту велику підземну школу в Харкові планують відкрити 1 вересня

Записано 16:11   24.07.2026
Вікторія Яковенко
Десяту велику підземну школу в Харкові планують відкрити 1 вересня

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що 1 вересня у місті мають відкрити ще одну підземну школу.

«Ми були першими у будівництві метрошкіл, вони користуються шаленим попитом. Крім цього, ми побудували дев’ять підземних шкіл, туди також ходять з великим задоволенням діти. Крім цього, 1 вересня ми розраховуємо ввести в експлуатацію ще одну підземну велику школу, розраховану на 1200 учнів у дві зміни. Робимо все, щоб 1 вересня діти пішли до цієї десятої підземної школи», – зазначив міський голова.

Він також розповів, що робота з будівництва підземних навчальних просторів у місті не зупиняється, попри брак коштів.

«Так, коштів катастрофічно не вистачає: ми не маємо субвенції з державного бюджету, але за рахунок коштів міста продовжуємо реалізацію цих проєктів. Крім цього, будуємо підземний дитячий садок», – додав Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 16:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що 1 вересня у місті мають відкрити ще одну підземну школу.".