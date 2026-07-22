Сьогодні 22 липня 2026: яке свято та день в історії

22 липня 1099 року хрестоносці заснували Єрусалимське королівство. У 1342 році почався Магдалинин потоп у Європі. У 1819-му відбулася прем’єра вистави за п’єсою Івана Котляревського “Наталка Полтавка”. У 1921-му “з’явився” письменник Остап Вишня. У 1922-му заснували перший курінь старших пластунів “Лісові Чорти”. У 1942-му нацисти остаточно окупували територію України. У 1969-му в Іспанії реставрували монархію – на престол зійшов Хуан Карлос I. У 2011-му сталися теракти в Норвегії, влаштовані Андерсом Брейвіком.

Свята та пам’ятні дати 22 липня

22 липня у світі – Всесвітній день мозку.

Також сьогодні: День літнього відпочинку, День гамака, День манго, День наближеного значення числа Пі.

22 липня в історії

22 липня 1099 року хрестоносці заснували Єрусалимське королівство. Це сталося у рамках Першого хрестового походу. Докладніше.

22 липня 1342 року, на день святої Марії Магдалини, почалася одна з наймасштабніших повеней в історії Центральної Європи – Магдалинин потоп. Багато дослідників вважають його найбільшою або однією з найбільших повеней за всю історію спостережень у регіоні. Під час потопу розлилися майже всі великі річки Центральної Європи: Рейн, Дунай, Мозель, Ельба, Влтава та інші, а також їхні притоки. Найбільше дісталося території сучасних Німеччини, Австрії, Угорщини, Чехії та Польщі. Наслідки повені сягнули навіть півночі Італії.

Федеральний інститут гідрології Німеччини на інформаційній платформі Undine зазначає: подією, що спричинила повінь, вважають кілька днів надзвичайно сильних опадів, що відбулися між 19 і 25 липня 1342 року. Їм передувала літня посуха.

“Повінь Святої Марії Магдалини 1342 року є найважливішою історично задокументованою повінню в Центральній Європі, внаслідок якої загинуло багато людей. Меморіальна дошка у Вюрцбурзі описує повінь 1342 року так: “У рік Господній 1342 […] річка Майн розлилася більше, ніж будь-коли раніше, так що вона змила перші кам’яні статуї над сходами Вюрцбурзького собору та далі. Міст з його вежами, стінами та багатьма кам’яними будинками у Вюрцбурзі обвалився. […]” Франкфуртський міст також був зруйнований, а в Майнці вода досягла собору. У багатьох місцях зруйнувалися млини, будинки та інші будівлі були змиті водою, а також знесені незліченні мости”, – описують події у матеріалі Федерального інституту гідрології.

Точна кількість жертв потопу невідома. Проте рахунок йшов на тисячі. Крім того, що вода безпосередньо забирала людські життя, повінь мала і відстрочені наслідки. Головний із них – голод, що виник через затоплення сільськогосподарських земель.

22 липня 1819 року в Полтаві відбулася прем’єра вистави за першим драматичним твором української літератури – “Наталка Полтавка” Івана Котляревського. Докладніше.

22 липня 1921 року “з’явився” письменник Остап Вишня. Докладніше.

22 липня 1922 року засновано перший і найбільший курінь старших пластунів (віком понад 18 років) – “Лісові Чорти”. Докладніше.

22 липня 1942 року нацисти захопили останнє місто УРСР – Свердловськ Ворошиловградської області (зараз – Довжанськ Луганської області). З цього моменту територія України була повністю окупована нацистськими загарбниками. Докладніше.

22 липня 1969 року Хуан Карлос I офіційно став королем Іспанії, змінивши на чолі країни багаторічного диктатора Франсіско Франко (він правив 30 років – з 1939-го). Докладніше.

22 липня 2011 року відбулися теракти в Норвегії. 32-річний Андерс Брейвік влаштував стрілянину на острові Утея, де знаходився молодіжний табір Лейбористської партії – Ліга робітничої молоді. Загинули 68 осіб, переважно це була молодь віком від 16 до 22 років, були й молодші підлітки. Цій трагедії передувала ще одна того ж дня – вибух в Осло, біля будівлі норвезького уряду. Докладніше.

Церковне свято 22 липня

22 липня вшановують пам’ять рівноапостольної мироносиці рiвноапостольної Марiї Магдалини. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо місяць уночі тьмяний, то наприкінці липня підуть дощі.

Якщо 22 липня йде дощ, то в серпні під час сінокосу дощитиме.

Якщо в лісі багато мурашників, то зима буде затяжною та морозною.

Що не можна робити 22 липня

Не можна ходити по росі голими ногами.

Не можна тримати брудними вікна та завіски.