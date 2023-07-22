Сьогодні 22 липня: яке свято та день в історії

22 липня 1099 року хрестоносці заснували Єрусалимське королівство. 1819-го відбулася прем’єра вистави за п’єсою Івана Котляревського “Наталка Полтавка”. 1942-го нацисти остаточно окупували територію України. А 1969-го в Іспанії реставрували монархію – на престол зійшов Хуан Карлос І.

Свята та пам’ятні дати 22 липня

22 липня державних та професійних свят в Україні не відзначають.

У світі – День гамака.

22 липня в історії

22 липня 1099 року хрестоносці заснували Єрусалимське королівство. Це сталося в рамках Першого хрестового походу – після захоплення Єрусалима та влаштованої в ньому різанини. Першим главою держави хрестоносців із титулом “захисника Гробу Господнього” став один із лідерів Першого хрестового походу Готфрід Бульйонський. Титул короля він відмовився прийняти, наголосивши, що не хоче носити королівський вінець там, де Спаситель носив терновий. Але таким “скромним” виявився лише Готфрід. Його наступники (його родичі з ардено-анжуйської династії) вже називалися королями. Правив Єрусалимом Готфрід недовго – він помер за рік після захоплення міста. Престол зайняв його брат – граф Балдуїн Едеський. Він прийняв титул “Єрусалимський король” і коронувався у Віфлеємі.

Сама держава хрестоносців проіснувала до 1291 року у постійних війнах.

22 липня 1819 року в Полтаві відбулася прем’єра вистави за першим драматичним твором української літератури – “Наталка Полтавка” Івана Котляревського. Сам Котляревський на той час був директором театру. Він створив класику української драматургії виключно із бажання покращити репертуар, яким був незадоволений. Першу роль Наталки виконувала артистка Полтавського театру Катерина Нальотова. Роль Виборного зіграв відомий на той час актор Михайло Щепкін. Успіх вистави був шаленим. Згодом її представили у Харкові, Києві, Чернігові.

Виставу незмінно супроводжували аншлаги. Дійшло навіть до того, що власник Полтавського театру Іван Штейн викрав текст п’єси з нотами та без дозволу Котляревського ставив її у багатьох містах України. Пізніше Микола Лисенко створив однойменну оперу, яка також здобула величезний успіх і досі залишається популярною не лише в Україні, а й у світі.

22 липня 1922 року засновано перший і найбільший курінь старших пластунів (віком понад 18 років) – “Лісові Чорти”. Його заснували львівські пластуни під час подорожей Карпатами. За переказами, мандруючи лісами, пластуни натрапили на жінку похилого віку в околицях села Розгірче. Побачивши дивних хлопців, що вийшли з лісу, вона скрикнула: “Лісові чорти!” Саме цей день вважається днем ​​народження куреня. Пластуни “Лісових Чортів” стали активними учасниками суспільно-політичного життя та визвольної боротьби. Після Другої світової війни значна кількість учасників куреня емігрувала до Америки, Європи та Австралії, де продовжувала розвивати пластунський рух. А після проголошення незалежності діяльність куреня “Лісові Чорти” відродилася на території України.

22 липня 1942 року нацисти захопили останнє місто УРСР – Свердловськ Ворошиловградської області (зараз – Довжанськ Луганської області). З цього моменту територію України повністю окупували німецькі загарбники. Цьому передувала спроба радянських військ навесні 1942-го відбити Харків (на той момент вдалося захопити Чугуєв, Мерефу та досягти Ізюма). Але після контрударів Вермахту Червона армія потрапила в оточення (операція “Фредерікус”) і зазнала дуже значних втрат. Останньою фортецею в Україні довгий час був Севастополь, але він пав у липні 1942-го. Після цього повна окупація території країни стала лише питанням часу – і завершилася 22 липня 1942 року в Луганській області.

22 липня 1969 року Хуан Карлос I офіційно став королем Іспанії, змінивши на чолі країни багаторічного диктатора Франсіско Франко (він правив 30 років – з 1939-го).

Франко, який частково підтримував Гітлера за часів Другої світової війни, зміг при цьому переважно дотримуватися нейтралітету. Він не тільки не включив Іспанію до складу країн Осі, а й пропускав до країни євреїв, що втекали з окупованої Європи, і відмовлявся приймати антисемітське законодавство. Відповідно, зміг залишитися при владі й після завершення Другої світової війни. Однак деякий час його режим був у міжнародній ізоляції – чого домагалися СРСР та США. Починаючи з 1947 року, в Іспанії, згідно з офіційною позицією диктатора, була монархія – але з вакантним місцем короля. Лише незадовго до смерті Франко прийняв рішення, що після нього главою держави стане все ж таки монарх – онук останнього короля Іспанії Альфонса XIII принц Хуан Карлос. Після смерті Франко король повернувся. Він не претендував на абсолютну владу, а одразу провів реформи: демонтував режим попередника та ввів конституційну монархію. З цього моменту Іспанія стала на шлях демократизації. У країні дозволили діяльність політичних партій, повернули громадянські свободи, ухвалили нову Конституцію. Король у цій державній конструкції грав роль символу національної єдності. Він пробув на престолі до 2014 року, коли на тлі численних скандалів зрікся престолу, залишивши його синові – Филипу VI. Для цього довелося змінювати Конституцію Іспанії, яка не передбачала процедури зречення монарха престолу.

Церковне свято 22 липня

22 липня православні вшановують пам’ять священномученика Панкратiя, єпископа Тавроменiйського. Він жив у І столітті, а народився в часи, коли Ісус Христос ще жив на землі. Батьки Панкратія походили з Антіохії. Почувши про Христа, батько Панкратія із сином поїхав до Єрусалима, аби побачити Месію. Вони були вражені й чудесами, які творив Христос, і його вченням. Тож обидва повірили в Ісуса як сина Божого. Батько Панкратія зблизився з учнями Христа, особливо з апостолом Петром. Після Вознесіння один з апостолів прийшов до Антіохії та хрестив батьків Панкратія і весь їхній дім. Після смерті батьків Панкратій залишив свій маєток, пішов у Понтійські гори, де став жити в усамітненні в печені. Одного разу в тих краях його зустрів апостол Петро та взяв із собою в дорогу. Апостоли Петро і Павло висвятили Панкратія на єпископа сицилійського міста Тавроменії. Поступово всі жителі міста прийняли християнство. Якось язичники повстали на Панкратія. Вони раптово напали на нього й на смерть забили камінням.

Народні прикмети

Якщо павук плете павутину поруч із житлом, погода буде гарною.

Якщо місяць темний – до кінця липня йтимуть дощі.

Що не можна робити 22 липня

Не можна важко працювати.

Не можна відмовляти в допомозі.