Сьогодні 29 травня: яке свято та день в історії

29 травня 2014 року російські терористи збили біля Слов’янська український гелікоптер, загинули 12 воїнів, у тому числі генерал-майор Сергій Кульчицький. Цього дня 1942-го оточенням та повним розгромом радянських військ завершилась німецька операція “Фредерікус” на Харківщині. 1453-го турецька армія захопила Константинополь. А 1953-го альпіністи вперше підкорили Еверест.

Свята та пам’ятні дати 29 травня

29 травня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день миротворців.

У світі – Всесвітній день здоров’я травної системи чи Всесвітній день здорового травлення.

29 травня в історії

29 травня 526 року (дата приблизна) — внаслідок великого землетрусу було зруйновано Антіохію – одне з найбільших міст античності та центр християнства. У катастрофі загинуло близько 250 тис. людей. Переважно це були християнські паломники. Більшість будівель також перетворилися на руїни. Під час землетрусу загинув патріарх Антіохійський Єфрасій. У візантійський період в Антіохії діяла сильна богословська школа. Також тут знаходився один із п’яти вселенських патріархатів. Серед християнських святих, чиє життя та діяльність пов’язані з Антіохією, – Йоан Золотоустий, Євангелист Лука, Роман, Мелетій і Артемій Антіохійські, Іван III Схоластик, преподобна Марта, Роман Кесарійський.

29 травня 1328 коронований перший король Франції з династії Валуа – Філіп VI.

Саме в його часи через претензії на престол онука короля Філіпа IV Красивого, англійця Едуарда III, розпочалася Столітня війна. Філіп Валуа був племінником Філіпа Красивого, сином його молодшого брата Карла. Усі троє синів Філіпа Красивого почергово зайняли престол, але померли, не залишивши спадкоємців чоловічої статі. Їхня доля стала приводом до виникнення легенд про “проклятих королів”. Останній із королів династії Капетингів, син Філіпа Красивого Карл IV, помираючи, призначив Філіпа VI регентом королівства. Дружина Карла на той момент була вагітна. Якби вона народила хлопчика – саме йому дістався французький престол. Проте народилася дівчинка. Тому по чоловічій лінії наслідувати мав Філіп. Однак із цим не погодився король Англії Едуард III. Він був онуком Філіпа Красивого, сином його дочки Ізабелли. За принципами спадкування права на престол він не мав. Але мав військову силу. Тож він вирішив “взяти своє” з боєм. 1 листопада 1337 року новому королю з династії Валуа вручили формальне оголошення війни. Надалі ця війна увійшла в історію як Столітня. Зрозуміло, що ані король Франції, ні його конкурент з Англії до її завершення не дожили.

29 травня 1453 року війська султана Османської імперії Мехмеда II захопили Константинополь.

До цього краху столиця православ’я йшла кілька століть. Ще на початку XI століття султани з династії Сельджуків поступово захоплювали Малу Азію, і кордон із їхніми володіннями підходив дедалі ближче до Константинополя. Візантійському правителю Олексію I Комніну довелося звертатися по допомогу до Папи Римського. Це стало приводом для Першого Хрестового походу. Проте хрестоносці, м’яко кажучи, не виправдали сподівань Константинополя, лише відкрили йому “другий фронт”. Надалі зміна династій у Константинополі та чергове залучення хрестоносців до розв’язання політичних питань призвели до того, що в 1204 році хрестоносці взяли місто штурмом, пограбували та підпалили. Візантійську імперію ліквідували, а на її місці проголосили Латинську. Імператором став Балдуїн I Фландрський.

Греки змогли повернути Константинополь лише 1261 року. Тоді місто відкрило ворота перед володарем Нікейської імперії Михаїлом VIII Палеологом. Він заснував останню династію візантійських правителів, відновивши Візантійську імперію. Однак жодного розквіту нової-старої держави остання династія не досягла. Населення скорочувалося, турки підступали. До кінця XIV століття Константинополь був “островом” серед турецьких володінь. Тому питання його захоплення було лише питанням часу. Константинополь взяв султан Мехмед Завойовник 29 травня 1453 року. З 1457 він став столицею імперії. Між собою турки називали його Стамбул, хоча офіційно цю назву закріпили набагато пізніше.

29 травня 1942 року повним розгромом Червоної Армії завершилася Харківська операція. Її підготовку розпочали після успішного відбиття німецького наступу на Москву. Радянська армія перейшла у контрнаступ, проте успіхів по всіх напрямках не було. Але війська Південно-Західного фронту досягли просування в районі Ізюма. Тут утворився так званий Барвінківський плацдарм – на західному березі Сіверського Дінця.

Далі все було, як завжди. Сталін 1 травня оголосив завдання “добитися того, щоб 1942 рік став роком остаточного розгрому німецько-фашистських військ”. І командування Червоної армії доклало зусиль, щоб реалізувати його заяву. Поки радянські війська готували свою наступальну операцію, метою якої був вихід до Дніпропетровська, німці готували свою – з ліквідації Барвінківського плацдарму. Червона армія розпочала наступ 18 травня, воїнам вдалося прорвати оборону противника та розвинути наступ. Але в цей час нацисти вийшли в тил ударного угруповання та оточили його. Ця контрнаступальна операція німецької армії називалася “Фредерікус”. Загальні втрати радянських військ, що потрапили в оточення, за офіційними даними, становили 277 190 військовослужбовців (170 958 вбитими, зниклими безвісти або захопленими в полон і 106 232 поранених).

29 травня 1953 року перші два альпіністи підкорили Еверест.

Героями, які увійшли в історію, стали новозеландець Едмунд Персіваль Хілларі та шерп Норгей Тенцінг. Перед ними на Джомолунгму намагалися піднятися близько 50 експедицій. Їхні учасники підкорювали семитисячники поряд з Еверестом, проте дістатися до піка не змогли. Варто зазначити, що є версія, яку вже неможливо перевірити, що першими на Еверест зійшли англійці ще 1924 року. Однак вони загинули, спускаючись із гори. Як докази цієї теорії наводять те, що на тілі одного з них – Меллорі, яке знайшли лише у 1999 році, не виявили прапора Британії та фото його дружини, які він хотів залишити на Евересті.

29 травня 2014 року поблизу Слов’янська російські терористи з ПЗРК обстріляли вертоліт Мі-8МТ Національної гвардії України. Загинули 12 воїнів, зокрема генерал-майор Сергій Кульчицький.

Єдиний, хто вижив, – старший лейтенант, штурман екіпажу Олександр Макеєнко. Він упав на дерево ще до падіння вертольота. У тяжкому стані штурмана доправили до шпиталю в Харкові. Згодом він проходив реабілітацію у Хорватії.

“Як згадують воїни АТО, Кульчицький був одним із небагатьох генералів України, в чиєму професіоналізмі не сумнівався ніхто із вояків. Бувши начальником Управління бойової та спеціальної підготовки, Кульчицький підготував і повів у бій підрозділ, сформований із добровольців, які пішли до гвардії з Майдану. Його називали другим батьком і ангелом-охоронцем. Для багатьох генерал Кульчицький був символом нової української армії – сильної, надійної, боєздатної”, – зазначають у Національній гвардії України.

Посмертно генералу Кульчицькому надано звання Герой України. Його ім’я має батальйон оперативного призначення 27-ї бригади Північного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії України.

Церковне свято 29 травня

29 травня християни вшановують пам’ять преподобного Феодора Освяченого. “Освяченим” його називають тому, що його першого в обителі висвятили у священики. Феодор походив із багатої та знатної християнської родини Єгипту. Ще юнаком виявив бажання стати ченцем – у 14 років він таємно пішов із дому та оселився в одному з монастирів. Прийшов в обитель до Пахомія Великого і швидко досяг успіху в чернечих подвигах. Святий Пахомій призначив преподобного Феодора будівельником Тавениської обителі, а сам пішов у відокремлений монастир. Феодор продовжував дбати про свого наставника і доглядав Пахомія в передсмертній хворобі. Після смерті преподобного святий Феодор керував Тавениським монастирем, а пізніше став на чолі всіх обителей Фіваїдів. Прославився святістю життя та даром чудотворства. Помер у глибокій старості, у 368 році.

Народні прикмети

Грім у цей день – до багатого врожаю.

Зацвіла горобина – бути теплу.

Якщо сонце припікає, то літо буде погожим.

Що не можна робити 29 травня

Не можна прибирати вдома, якщо залишилася незакінчена робота на городі.

Не можна влаштовувати галасливі застілля.

Не можна залишати їжу недоїденою.