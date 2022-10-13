Сьогодні 13 жовтня: яке свято та день в історії

За церковним календарем 13 жовтня – пам’ять першого митрополита Київського Михаїла. У світі – Міжнародний день зменшення небезпеки лих. А також саме в цей день виникли забобони щодо п’ятниці, 13-го.

Свята та пам’ятні дати 13 жовтня

Державні та пам’ятні дати в Україні цього дня не відзначають.

У світі це – Міжнародний день зменшення небезпеки лих. Він проголошений ООН для привернення уваги до проблематики убезпечення людей і економіки країн від наслідків стихійних лих.

13 жовтня в історії

13 жовтня 1307 року – у п’ятницю, 13-го, за наказом французького короля Філіпа IV Красивого був заарештований Великий магістр ордена тамплієрів Жак де Моле. Його схопили в Тамплі – резиденції ордена в передмісті Парижа. Слідом за Моле були заарештовані й інші французькі тамплієри. До них застосували жорстокі тортури й судили. Орден було ліквідовано та заборонено, його майно — конфісковано. Самого де Моле спалили на багатті 18 березня 1314 року. За легендою, перед своєю стратою Великий магістр передрік передрік Філіппу смерть менш, ніж через рік, а також – вимирання всієї його династії. І дійсно – Філіпп IV Красивий помер 29 листопада того ж року. А його три сина померли, не залишивши спадкоємців чоловічої статі. Ця історія лягла в основу популярної серії романів письменника Моріса Дрюона «Прокляті королі». А день арешту Жака де Моле – п’ятниця, 13-те, став забобонним на багато століть.

13 жовтня 1792 року — у Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому. Архітектором маєтку, який став резиденцією президентів США став Джеймс Гобан. Будівництво завершили за 8 років – 1 листопада 1800 року. Першим господарем Білого дому став другий президент США Джон Адамс. До речі, свою сучасну назву маєток отримав не одразу. Спочатку його називали «Президентським палацом» або «Президентським особняком». Перше вживання терміна «Білий дім» датують 1811 роком. А офіційною назва стала через століття – 1901 року з розпорядження Теодора Рузвельта.

13 жовтня 1884 року — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана. Таке рішення ухвалила ціла Міжнародна меридіанна конференція. Вона відбулась у Вашингтоні, а участь у ній взяв 41 делегат від 25 країн світу. Гринвіцький меридіан проходить через Гринвіцьку обсерваторію в Англії. Після рішення, затвердженого 13 жовтня 1884 року, саме від нього відраховують довготи від 0° до 360° в напрямі з заходу на схід або в обидва боки від 0° до 180° з припискою «східна довгота» (знак плюс) чи «західна довгота» (знак мінус).

Церковне свято 13 жовтня

13 жовтня — пам’ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського i всiєї Русі. А також – Григорiя Просвітителя, єпископа Великої Вiрменiї.

Михаїл І — легендарний митрополит Київський (988—992), який охрестив Русь за правління князя Володимира. Вважається першим головою Київської митрополії Константинопольського патріархату. За різними джерелами, Михаїл походив з Сирії, Болгарії або Сербії. Більшість церковних істориків схиляється до версії, що Першоієрарх був висвячений на Митрополита костантинопольським патріархом Миколаєм Хризовергом у X столітті, після чого разом з єпископами прибув до Києва. Виходячи з цього, можна стверджувати, що Михаїл I був присутній при Хрещенні Русі, а також благословив князя Володимира на будівництво Десятинної церкви та сприяв заснуванню церкви Архангела Михаїла, на місці якої тепер розташований Михайлівський Золотоверхий собор. За переданнями, земне життя Михаїла Київського завершилося 992 року. Поховали митрополита у Києві, а у 996 році його мощі перенесли до новозбудованої Десятинної церкви. Його мощі зберегли аж до ХХ століття. Їх останнім місцем знаходження був Великий Успенський собор Київо-Печерської лаври. 3 жовтня 1941 року під час Другої світової війни собор було підірвано, і мощі святителя були втрачені.

Григорій Просвітитель був сином убивці вірменського царя Хосрова І. Батька Григорія та всіх його рідних за це вбивство винищили. Вижив лише молодший син, якого годувальниця, християнка, встигла унести на свою батьківщину, в Кесарію Каппадокійську. Там хлопчик був хрещений ім’ям Григорій і отримав християнське виховання. У Римі він поступив на службу до сина вбитого вірменського царя – Трдата, бажаючи старанною службою загладити провину свого батька. Прибувши до Вірменії в 287 році в супроводі римських легіонів, Трдат III повернув собі батьківський престол. За сповідування християнства новий цар звелів кинути Григорія в каземати або колодязь Арташату (Артаксата), де він був в ув’язненні близько 15 років. За цей час Трдат III впав у божевілля. І саме Григорій зцілив його. Після цього Трдат ІІІ у 301 році сам хрестився й проголосив християнство державною релігією у Вірменії. Наступного року Григорій був висвячений на єпископа, після чого побудував храм у столиці царя Трдата III. У 325 р. Григорій передав кафедру синові, а сам пішов в усамітнення, де незабаром помер у 326 р. Його поховали у Ечміадзіні. Вірменське архієпископство довго залишалося в роді Григорія.

Народні прикмети 13 жовтня

Снігопад сьогодні обіцяє пізню зиму.

Іній на вікнах – до сухої осені.

Якщо журавлі відлетіли, то зима буде рання і холодна.

Що не можна робити 13 жовтня

Не можна запрошувати в гості малознайомих людей або ходити в гості до них.

Не можна лінуватися.

Заборонено приймати подарунки від сторонніх.