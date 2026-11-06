Нова ракета «филин» – що відомо про її застосування по території України

У жовтні 2026 року росіяни офіційно заявили, що розробили, вже випробовують і планують масштабувати нові види повітряної зброї, зокрема ракету «филин» і гібрид «Дань-Т».

Про цю зброю відомо, що вона значно дешевша за балістичні ракети і має високу швидкість.

Чи застосували росіяни ракету «филин» по території України, МГ «Об’єктив» спитав Юрія Ігната, начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

«Ворог використовує різні типи засобів нападу: реактивні БпЛА, звичайні БпЛА, баражуючі боєприпаси «бандероль». Зафіксовані окремі випадки застосування нових зразків, зокрема йдеться про малі ракети «филин», дешевші за крилаті ракети. Які, ймовірно, ворог буде надалі застосовувати як додатковий засіб повітряного нападу», – пояснив Юрій Ігнат.

Що відомо про нову ракету «филин»:

Виріб отримав турбореактивний двигун Р500.

Довжина ракети становить 3,5 метра, розмах крила досягає 3 метрів, а максимальна стартова маса дорівнює 210 кг.

Бойова частина буває у двох варіантах — масою 50 та 100 кг. Дальність польоту в діапазоні від 600 до 1200 км. При використанні другого варіанта до зони досяжності «филина» потрапляє вся територія України.

Запуск здійснюють з наземної платформи. У польоті ракета орієнтується завдяки інерціальній навігації та завадостійкого модуля зв’язку зі супутниками «Комета».

Корпус виконаний з композитних матеріалів, окремі деталі виготовлені методом 3D-друку. Ці особливості, а також здатність летіти на надмалих висотах з огинанням рельєфу місцевості, роблять «филин» малопомітним для радарів.

За необхідності ракета здатна піднятися на висоту до 6 км, стаючи недосяжною для зенітної артилерії, гелікоптерів, стрілецької зброї та мобільних вогневих груп. Крейсерська швидкість 600 км/год робить перехоплення «Філіна» складним на будь-якій висоті.

Що відомо про новий гібрид крилатої ракети та дрона «Дань-Т»

Це новий міжвидовий високоточний баражуючий боєприпас.

«Дань-Т» може летіти на реактивній швидкості на малій висоті, близько 20 м, маневруючи з урахуванням ландшафту місцевості, зокрема між пагорбами та у річищі річок.

Пускова установка «Дань-Т» належить до рейкового типу.

Боєприпас призначений для запуску з винищувачів тактичної авіації, гелікоптерів і важких середньовисотних безпілотників.

«Дань-Т» повітряного базування має: швидкість — до 500 км/годину, маса — 207 кг, дальність ураження — до 470 км.

Розміщують «Дань-Т» на вантажних мобільних платформах.