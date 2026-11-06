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Сьогодні 6 листопада 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   06.11.2026
Оксана Горун
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Сьогодні 6 листопада 2026: яке свято та день в історії

6 листопада 1492 року вважають однією з можливих дат, коли Христофор Колумб вперше зіткнувся з курінням. У 1811-му народився Маркіян Шашкевич – український письменник і громадський діяч. У 1914-му всі країни Антанти оголосили війну Османській імперії. У 1932-му в Німеччині пройшли останні демократичні вибори перед захопленням влади Гітлером. У 1943-му радянські війська вибили нацистів із Києва. У 1964-му в експлуатацію здали Тернопільський фарфоровий завод. У 1991-му в Україні призначили першого начальника СБУ – Євгена Марчука. У 2012-му Теммі Болдвін стала першою політикинею – відкритою гомосексуалкою, яку обрали до Сенату США.

Свята та пам’ятні дати 6 листопада

6 листопада в Україні – День вигнання нацистських окупантів із Києва.

У світі – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів і Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини.

Перша п’ятниця листопада – це Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів.

Також сьогодні: Всесвітній день без паперу, День орієнтування без компаса, День саксофона.

Відео створене з використанням ШІ

6 листопада в історії

6 листопада 1492 року вважається однією з можливих дат, коли на Кубі Христофор Колумб вперше зіткнувся з курінням. Докладніше.

6 листопада 1811 року – народився Маркіян Шашкевич – український письменник і громадський діяч. Він відомий як організатор і лідер “Руської трійці” – студентського гуртка, до якого також входили Іван Вагилевич та Яків Головацький. Спільно вони започаткували національно-культурне відродження на Галичині. У творчості Шашкевич був прихильником романтизму – літературного напряму, який був поширеним у Європі в першій половині ХІХ століття. Більшість його відомих творів – поетичні. Це вірші та балади (чимало з них – історичні). Шашкевич першим переклав українською мовою повний текст “Слова о полку Ігоревім”, але до наших часів дійшов лише уривок того перекладу – “Плач Ярославни”. Разом із колегами по “Трійці” розвивав народознавчу діяльність, збір фольклору, ініціював реформування українського правопису, працював над створенням сучасного словника живої, народної, української мови. Він також став упорядником і одним із ключових авторів українського альманаху “Русалка Дністровая”. І “Русалка”, і її попередник – альманах “Зоря” – зазнали цензурних утисків: “Зорю” заборонили ще до друку; 800 примірників “Русалки” все ж надрукували, але більшість тиражу вилучила цензура, до читачів потрапили лише 200 екземплярів. Цей альманах Іван Франко називав “явищем наскрізь революційним для свого часу”.

Маркіян Шашкевич – письменник
Маркіян Шашкевич. Автор графічного портрета – художник Іван Труш, Суспільне надбання. Джерело: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Markian_Shashkevych.jpg Якість зображення покращена ШІ

“Традиції Маркіяна Шашкевича та “Руської Трійці” продовжив український національний рух під час “Весни народів”, згодом так званий народовський, національно-демократичний напрям національного руху в Галичині та Буковині, спадкоємцями якого стали творці Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1919) та ініціатори її злуки з Українською Народною Республікою 22 січня 1919 р., а у віддаленій перспективі – будівничі сучасної незалежної України”, — писав про цього діяча історик Феодосій Стеблій.

Маркіян Шашкевич помер молодим від туберкульозу – йому було лише 31 рік.

6 листопада 1914 року (за іншою версією – 5-го) Велика Британія та Франція оголосили війну Османській імперії. Докладніше.

6 листопада 1932 року в Німеччині відбулися останні демократичні вибори – перед захопленням влади Гітлером. Докладніше.

Передвиборна агітація у Німеччині 1932 року
Передвиборча агітація в Німеччині, 1932 рік. Фото: Bundesarchiv, Bild

6 листопада 1943 року радянські війська вигнали нацистів із Києва. Докладніше.

6 листопада 1964 року в експлуатацію здали Тернопільський фарфоровий завод. Докладніше.

6 листопада 1991 року в Україні призначили першого начальника Служби безпеки України. Структуру, яку тоді називали Служба національної безпеки, очолив Євген Марчук. Докладніше.

6 листопада 2012 року Теммі Болдвін стала першою політикинею – відкритою гомосексуалкою, обраною до Сенату США. Докладніше.

Церковне свято 6 листопада

6 листопада вшановують пам’ять святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ворони зібралися в зграї, то піде сніг.

Якщо 6 листопада випав перший сніг, то зима буде сніжною й теплою.

Якщо цього дня тепло, то великих холодів узимку не буде.

Що не можна робити 6 листопада

Не можна ображати тварин.

Не можна пліткувати.

Не можна відмовляти в допомозі.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 листопада 1492 року вважають однією з можливих дат, коли Колумб вперше зіткнувся з курінням. У 1811-му народився Маркіян Шашкевич – український письменник і громадський діяч".