Сьогодні 6 листопада 2026: яке свято та день в історії

6 листопада 1492 року вважають однією з можливих дат, коли Христофор Колумб вперше зіткнувся з курінням. У 1811-му народився Маркіян Шашкевич – український письменник і громадський діяч. У 1914-му всі країни Антанти оголосили війну Османській імперії. У 1932-му в Німеччині пройшли останні демократичні вибори перед захопленням влади Гітлером. У 1943-му радянські війська вибили нацистів із Києва. У 1964-му в експлуатацію здали Тернопільський фарфоровий завод. У 1991-му в Україні призначили першого начальника СБУ – Євгена Марчука. У 2012-му Теммі Болдвін стала першою політикинею – відкритою гомосексуалкою, яку обрали до Сенату США.

Свята та пам’ятні дати 6 листопада

6 листопада в Україні – День вигнання нацистських окупантів із Києва.

У світі – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів і Міжнародний день пам’яті тварин, загиблих від рук людини.

Перша п’ятниця листопада – це Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів.

Також сьогодні: Всесвітній день без паперу, День орієнтування без компаса, День саксофона.

Відео створене з використанням ШІ

6 листопада в історії

6 листопада 1492 року вважається однією з можливих дат, коли на Кубі Христофор Колумб вперше зіткнувся з курінням. Докладніше.

6 листопада 1811 року – народився Маркіян Шашкевич – український письменник і громадський діяч. Він відомий як організатор і лідер “Руської трійці” – студентського гуртка, до якого також входили Іван Вагилевич та Яків Головацький. Спільно вони започаткували національно-культурне відродження на Галичині. У творчості Шашкевич був прихильником романтизму – літературного напряму, який був поширеним у Європі в першій половині ХІХ століття. Більшість його відомих творів – поетичні. Це вірші та балади (чимало з них – історичні). Шашкевич першим переклав українською мовою повний текст “Слова о полку Ігоревім”, але до наших часів дійшов лише уривок того перекладу – “Плач Ярославни”. Разом із колегами по “Трійці” розвивав народознавчу діяльність, збір фольклору, ініціював реформування українського правопису, працював над створенням сучасного словника живої, народної, української мови. Він також став упорядником і одним із ключових авторів українського альманаху “Русалка Дністровая”. І “Русалка”, і її попередник – альманах “Зоря” – зазнали цензурних утисків: “Зорю” заборонили ще до друку; 800 примірників “Русалки” все ж надрукували, але більшість тиражу вилучила цензура, до читачів потрапили лише 200 екземплярів. Цей альманах Іван Франко називав “явищем наскрізь революційним для свого часу”.

“Традиції Маркіяна Шашкевича та “Руської Трійці” продовжив український національний рух під час “Весни народів”, згодом так званий народовський, національно-демократичний напрям національного руху в Галичині та Буковині, спадкоємцями якого стали творці Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1919) та ініціатори її злуки з Українською Народною Республікою 22 січня 1919 р., а у віддаленій перспективі – будівничі сучасної незалежної України”, — писав про цього діяча історик Феодосій Стеблій.

Маркіян Шашкевич помер молодим від туберкульозу – йому було лише 31 рік.

6 листопада 1914 року (за іншою версією – 5-го) Велика Британія та Франція оголосили війну Османській імперії. Докладніше.

6 листопада 1932 року в Німеччині відбулися останні демократичні вибори – перед захопленням влади Гітлером. Докладніше.

6 листопада 1943 року радянські війська вигнали нацистів із Києва. Докладніше.

6 листопада 1964 року в експлуатацію здали Тернопільський фарфоровий завод. Докладніше.

6 листопада 1991 року в Україні призначили першого начальника Служби безпеки України. Структуру, яку тоді називали Служба національної безпеки, очолив Євген Марчук. Докладніше.

6 листопада 2012 року Теммі Болдвін стала першою політикинею – відкритою гомосексуалкою, обраною до Сенату США. Докладніше.

Церковне свято 6 листопада

6 листопада вшановують пам’ять святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ворони зібралися в зграї, то піде сніг.

Якщо 6 листопада випав перший сніг, то зима буде сніжною й теплою.

Якщо цього дня тепло, то великих холодів узимку не буде.

Що не можна робити 6 листопада

Не можна ображати тварин.

Не можна пліткувати.

Не можна відмовляти в допомозі.