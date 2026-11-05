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FPV прориваються в Харків; повернення ГПВ – підсумки 5 листопада

Події 23:00   05.11.2026
Оксана Горун
Тетяна Литвіна
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FPV прориваються в Харків; повернення ГПВ – підсумки 5 листопада

Атаки FPV почастішали в Харкові. З початку тижня ворог завдав 78 ударів по енергетиці України. У Харкові не було аварійних відключень, а в Києві – найважча ситуація в країні. «Об’єктив» нагадує головні новини доби.

FPV знову прориваються до Харкова

Атаки дронів почастішали. Найбільша загроза – для північних районів. Проте був «приліт» і вглибині міста. Харківська обласна прокуратура підтвердила: чотири удари по Харкову напередодні завдали саме FPV. Йдеться про атаки в Київському, Салтівському, Шевченківському та Немишлянському районах, що сталися протягом дня та ввечері 4 листопада. Пошкоджені будівлі та автівки, обійшлося без постраждалих. Ще два «прильоти» в Харкові були зранку 5 листопада: начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував про удар БПЛА по відкритій території у Шевченківському районі, мер Ігор Терехов – про атаку на приватний автомобіль у Салтівському. За даними моніторингових каналів, це знову були FPV.

78 ударів по енергетиці

78 ударів по енергетичній інфраструктурі України завдали росіяни з початку тижня. Такі дані навів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. За добу нові знеструмлення були на Харківщині. У регіоні тривали відключення за графіками, про аварійні не повідомляли. Найскладнішою енергетики вважають ситуацію в Києві та Київській області.

Загибель харків’янки у Криму

У Криму загинула співзасновниця харківської мовної школи «Професіонал» Олександра Казаровицька. Про це заявили на фейсбук-сторінці школи. Колеги Казаровицької стверджують: «Її вбила Росія». До окупованого Криму харків’янка поїхала влітку, щоб допомогти виїхати на ПММ до Туреччини літнім батькам, які жили в Севастополі. У вересні мала повернутися. Проте російська окупаційна влада затримала її. За інформацією колег, – загарбники виявили листування жінки з українським волонтером на початку повномасштабного вторгнення. Олександру три місяці тримали в одиночній камері в очікуванні суду. А згодом рідним повідомили про нібито її «самогубство».

У ЗСУ підтвердили просування окупантів біля Козачої Лопані

Інформацію про розширення зони контролю РФ біля села Гранів раніше оприлюднили аналітики DeepState. Ці дані підтвердив спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Звітував про мобілізованих, яких немає

Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру колишньому начальнику одного з районних ТЦК Харкова. Слідчі вважають, що він вносив до системи «Оберіг» відомості про нібито призов військовозобов’язаних і їхнє зарахування до військових частин. Але до частин ніхто не прибував. Надалі посадовець повертав віртуальних мобілізованих на військовий облік, а записи про нібито проходження ними служби видаляв. Так і «виконував» план. Зараз він під вартою.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 5 листопада:

Харків’янин воював на боці РФ і потрапив у полон під Вовчанськом: СБУ

COVID виявили у шістьох харків’ян, понад 1200 захворіли на ГРВІ та грип

Брати участь у відновленні житла у Харкові запропонували французам — мерія

Автор: Оксана Горун, Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Атаки FPV почастішали в Харкові. З початку тижня ворог завдав 78 ударів по енергетиці України. «Об’єктив» нагадує головні новини доби.".