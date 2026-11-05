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Дощ зі снігом та +7: прогноз погоди на 6 листопада у Харкові та області

Погода 20:08   05.11.2026
Тетяна Литвіна
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Дощ зі снігом та +7: прогноз погоди на 6 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на п’ятницю, 6 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. У регіоні знову задощить, а подекуди навіть піде мокрий сніг.

У Харківській області протягом дня зберігатиметься хмарна погода ☁️ та йтиме невеликий дощ. Подекуди дощ зі снігом ❄️.
Вітер очікують на західну чверть ➡️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла. Вдень буде трохи тепліше – 3 – 8° тепла.

У Харкові також очікується невеликий дощ, вдень 🌧.
Вітер прогнозують західну чверть ➡️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі буде 3 – 5 ° тепла, вдень – 5 – 7 ° тепла.

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Нагадаємо, COVID виявили у шістьох харків’ян, понад 1200 захворіли на ГРВІ та грип за тиждень з 29 жовтня по 4 листопада. З грипом та ГРВІ госпіталізували 23 особи.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 20:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 6 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. У регіоні знову задощить, а подекуди піде мокрий сніг.".