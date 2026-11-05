Дощ зі снігом та +7: прогноз погоди на 6 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на п’ятницю, 6 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. У регіоні знову задощить, а подекуди навіть піде мокрий сніг.

У Харківській області протягом дня зберігатиметься хмарна погода ☁️ та йтиме невеликий дощ. Подекуди дощ зі снігом ❄️.

Вітер очікують на західну чверть ➡️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 1 до 6° тепла. Вдень буде трохи тепліше – 3 – 8° тепла.

У Харкові також очікується невеликий дощ, вдень 🌧.

Вітер прогнозують західну чверть ➡️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде 3 – 5 ° тепла, вдень – 5 – 7 ° тепла.

Нагадаємо, COVID виявили у шістьох харків’ян, понад 1200 захворіли на ГРВІ та грип за тиждень з 29 жовтня по 4 листопада. З грипом та ГРВІ госпіталізували 23 особи.