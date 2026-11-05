Live
  • Чт 05.11.2026
  • Харків  +3°С
  • USD 45.54
  • EUR 51.25

Харків’янину загрожує вісім років за спробу фіктивного працевлаштування

Події 17:18   05.11.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Харків’янину загрожує вісім років за спробу фіктивного працевлаштування

За версією слідства, харків’янин обіцяв “вирішити питання” з мобілізацією за $12 000 – зняти з розшуку, оформити відстрочку та працевлаштувати на підприємство з бронюванням.

Як розповіли в обласній прокуратурі, чоловіка затримали на початку серпня цього року у Харкові при отриманні 12 тис. доларів. За цю суму він мав організувати “клієнту” фіктивне працевлаштування на критично важливе підприємство для отримання бронювання без фактичного виходу на роботу.

Крім того, обіцяв вплинути на службовців районного ТЦК та СП та комісію при ньому для зняття «клієнта» з розшуку та оформлення відстрочки від призову.

Справу передано до суду. Харків’янину загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Читайте також: Здійснив смертельну ДТП та втік: водія розшукали на Харківщині – поліція

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розвіяв міфи про примусову мобілізацію жінок. Він зазначив, що такі теми люблять активно обговорювати росіяни. Однак про офіційний заклик жінок в Україні не йдеться.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Новини Харкова – головне 5 листопада: ситуація на фронті, затримується метро
Новини Харкова – головне 5 листопада: ситуація на фронті, затримується метро
05.11.2026, 18:03
“Працюємо в повний нуль”: історія харківського клубу “Волна” на Жуковського
“Працюємо в повний нуль”: історія харківського клубу “Волна” на Жуковського
05.11.2026, 14:10
Успіх РФ у прикордонні на півночі Харківщини: Трегубов розповів про ситуацію
Успіх РФ у прикордонні на півночі Харківщини: Трегубов розповів про ситуацію
05.11.2026, 14:40
«ЇЇ вбила РФ»: у Криму загинула співзасновниця харківської школи, подробиці
«ЇЇ вбила РФ»: у Криму загинула співзасновниця харківської школи, подробиці
05.11.2026, 15:22
По Харкову вранці 5 листопада вдарили дрони – що відомо (доповнено)
По Харкову вранці 5 листопада вдарили дрони – що відомо (доповнено)
05.11.2026, 10:43
Менше витрат: Харків модернізує тепломережі за підтримки Швейцарії
Менше витрат: Харків модернізує тепломережі за підтримки Швейцарії
05.11.2026, 13:43

Новини за темою:

04.11.2026
Ексначальника одного з ТЦК Харкова підозрюють у шахрайстві з мобілізацією
02.11.2026
Обіцяв зняти з розшуку ТЦК і оформити бронь: підозра жителю Харківщини
23.10.2026
Бронювання від мобілізації: Кабмін фіналізував зміни
21.10.2026
Близько 80 згортків з наркотиками виявили у перехожого патрульні Харкова
21.10.2026
Харків’янин допоміг “отримати” знайомому захворювання серця за 9500$ – навіщо


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків’янину загрожує вісім років за спробу фіктивного працевлаштування», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 17:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По версии следствия, харьковчанин обещал “решить вопрос” с мобилизацией за $12 000 – снять с розыска, оформить отсрочку и трудоустроить на предприятие с бронью.".