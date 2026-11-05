Харків’янину загрожує вісім років за спробу фіктивного працевлаштування

За версією слідства, харків’янин обіцяв “вирішити питання” з мобілізацією за $12 000 – зняти з розшуку, оформити відстрочку та працевлаштувати на підприємство з бронюванням.

Як розповіли в обласній прокуратурі, чоловіка затримали на початку серпня цього року у Харкові при отриманні 12 тис. доларів. За цю суму він мав організувати “клієнту” фіктивне працевлаштування на критично важливе підприємство для отримання бронювання без фактичного виходу на роботу.

Крім того, обіцяв вплинути на службовців районного ТЦК та СП та комісію при ньому для зняття «клієнта» з розшуку та оформлення відстрочки від призову.

Справу передано до суду. Харків’янину загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розвіяв міфи про примусову мобілізацію жінок. Він зазначив, що такі теми люблять активно обговорювати росіяни. Однак про офіційний заклик жінок в Україні не йдеться.