Бронювання від мобілізації: Кабмін фіналізував зміни

Уряд фіналізував зміни у системі бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації. Нові правила мають усунути зловживання та створити умови для ротації військових, які воюють довгий час. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

“Щомісяця кількість заброньованих зростає на десятки тисяч. А люди, котрі захищають країну п’ятий рік, повинні мати можливість повертатися зі служби додому”, – зазначив глава Уряду.

Критерії критичності компанії переглянуть

Кабмін планує відокремити критичність компанії від його економічних характеристик. До критичних, як і раніше, будуть відносити сфери, що реально працюють на оборону та економіку: ОПК, енергетика, зв’язок, логістика, ЖКП та інші. В Уряді кажуть, що для них нічого не зміниться. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності будуть оновлені та перевірятимуться на зловживання.

Водночас, максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та оборонно-промислового комплексу, більше не буде 100%. Проте якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати звернення з обґрунтуванням до Координаційного центру.

“Повне бронювання нечесне стосовно тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально для бронювання, і це стало бізнесом”, – прокоментував Корецький.

В уряді кажуть, що зміни не повинні послабити роботу підприємств, які виробляють озброєння чи тримають критичну інфраструктуру.

Для 100% бронювання з’являться нові умови

Механізм 100% бронювання передбачає виконання мобілізаційного зобов’язання. За словами Сергія Корецького, підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них на військову службу.

В уряді вважають, що людина заздалегідь повинна знати, куди йде і на який термін. При цьому за нею збережуться робоче місце та заробітна плата.

«Умови пропрацюють Міноборони та Мінекономіки разом із бізнесом. Мета Уряду – затвердити прозорий та дієвий механізм до 1 грудня. Це дасть впевненість тим, хто на фронті: ротація можлива, і на їхнє місце прийдуть інші. А тим, хто йде служити, — що вони йдуть на чітко визначений термін. Кінцева мета – щоб ніхто не шукав нікого на вулицях. Має бути зрозумілою система, де кожен знає свої права та обов’язки», — підкреслив прем’єр-міністр.

Посилення відповідальності за ухилення від служби

Також планується посилити відповідальність за ухилення від служби. Це доручено Міноборони, яке має створити механізм, який би забезпечував однакові правила для всіх.

Корецький наголосив, що ці рішення не означають посилення мобілізації вже завтра.

«Вони потрібні насамперед, щоб навести лад у бронюванні та викорінити зловживання. Водночас ми як держава та суспільство маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій, зокрема, до посилення мобілізації в Росії», – сказав він.

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Нагадаємо, у Харкові затримали 53-річного підприємця. Слідство вважає, що він обіцяв знайомому організувати фіктивне навчання та допомогти з відстрочкою від мобілізації за 7000 тисяч доларів.