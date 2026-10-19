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Обіцяв роботу в ДСНС і бронювання за 100 тис. грн: харків’янина судитимуть

Суспільство 12:35   19.10.2026
Вікторія Яковенко
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Обіцяв роботу в ДСНС і бронювання за 100 тис. грн: харків’янина судитимуть

Правоохоронці передали до суду справу харківського підприємця, який, за даними слідства, за гроші обіцяв допомогти чоловіку влаштуватися на роботу до ДСНС. Зазначається, що потенційний кандидат мав би отримати бронювання.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант запевнив, що має впливові зв’язки серед посадовців, які здійснюють добір кадрів, і за 100 тис. грн зможе гарантувати прийняття позитивного рішення. Він попросив чоловіка надіслати фото документів, а згодом повідомив, що кандидатуру нібито вже погоджено керівництвом. Крім того, підприємець з’ясував розміри його одягу та взуття для пошиття спеціальної форми.

«Обвинувачений наполягав на якнайшвидшій передачі коштів, почав систематично телефонувати чоловіку, вимагати зустрічі та погрожувати негативними наслідками у разі відмови», – зазначили правоохоронці.

Чоловіка затримали на початку серпня після отримання обумовленої суми коштів, додали в прокуратурі.

Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Максимальне покарання, що загрожує фігуранту, — 8 років тюрми. Справу розгляне Салтівський районний суд.

Нагадаємо, 36-річного директора КП у Чугуївському районі підозрюють в організації незаконної схеми фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних. Про це повідомляв речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2026 в 12:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу харківського підприємця, який, за даними слідства, за гроші обіцяв допомогти чоловіку влаштуватися на роботу до ДСНС.".