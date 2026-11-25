Прийдешня зима 2026–2027 років у Харківській області очікується теплішою за кліматичну норму в середньому на 1,5–2 градуси, проте без морозів не обійдеться. Головною особливістю сезону можуть стати температурні “гойдалки”, розповіла МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей Ксенія Калюжна.

Контрастні зими, на відміну від суворої попередньої, є звичним явищем для регіону, констатувала Калюжна. Згідно з довгостроковим прогнозом, у грудні денна температура здебільшого триматиметься близько 0 градусів, вночі опускатиметься до 5–7 градусів морозу, а опади — переважно мокрий сніг із дощем — перевищать кліматичну норму.

Характер усієї зими Калюжна схарактеризувала так: «Періоди відносно м’якої погоди з відлигами чергуватимуться з короткими, але відчутними вторгненнями холодного арктичного повітря. Найбільш нестабільними в нас є січень і перша половина лютого. Тобто очікується погода з різкими змінами: відчутно будуть тривалі вологі та теплі періоди, і будуть короткі й відчутні вторгнення арктичного повітря, але вони не будуть такими затяжними».

Свої довгострокові прогнози харківські фахівці будують не лише на власній багаторічній базі спостережень.



“Ми покладаємося не виключно на статистичні дані, а щодня відстежуємо оперативні супутникові дані, використовуємо аналіз розрахунків гідродинамічних моделей атмосфери… Звичайно, більшість інформації береться з провідних світових прогностичних центрів — за допомогою комп’ютерних технологій ми можемо подивитися цю інформацію. Але ми також аналізуємо багаторічні дані, які зберігаються в нас, які ми формуємо самі. Також продивляємося й аналізуємо їх. І в основному ми знаємо, що за останні 30 років спостерігається глобальне потепління. Тобто враховуємо багато чинників, які можуть впливати на довгостроковий прогноз погоди. Але в основному, звичайно, це розрахунки провідних світових прогностичних центрів — зокрема європейського, американського”, – пояснила Калюжна.



За її словами, окрім тренду на потепління за останні 30 років, на характер зими впливають три глобальні чинники: океанічне явище Ель-Ніньйо, стан стратосферного полярного вихору та те, які повітряні маси переважатимуть — вологі з Атлантики чи холодні антициклонічні з північного сходу. Полярний вихор працює як своєрідний «замок», що утримує крижане повітря в Арктиці: коли він стабільний, зима в наших широтах м’якша, а коли слабшає — арктичний холод проривається на південь.

«Якщо буде перенесення повітряних мас із Сибіру, то це будуть антициклонічні затяжні зимові процеси з великими холодами. А якщо будуть процеси з Атлантики, то це будуть циклонічні, більш вологі процеси, там будуть опади змішаного типу і тепліша погода», — пояснила вона.

Саме через постійні коливання та чергування теплих і морозних хвиль високого та стійкого снігового покриву впродовж зими може не утворитися. Щодо новорічної ночі, то прогнозувати наявність чи відсутність снігу синоптикиня станом на зараз не береться.

«Зима — примхлива пора року, і щоб гарантувати сніговий покрив на свято, про це ще дуже далеко казати. Через те, що ми прогнозуємо зиму з різкими температурними контрастами, чітко сказати, чи буде на Новий рік сніг, чи його точно не буде, неможливо. Якби встановився стабільний антициклон і перед цим пройшов сніг, тоді ми могли б чітко сказати, що він залишиться і лежатиме далі», — додала Калюжна.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», 23 листопада на Харківщині пройшов сильний мокрий сніг. Опади пошкодили антидроновий коридор на Харківському шосе у Харкові. Як звітували шляховики, рух транспорту по області не був ускладнений. 24 листопада у регіоні також сніжило.