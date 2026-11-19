У Харківському зоопарку теплолюбних тварин уже перевели до зимових помешкань, а на випадок короткочасних відключень електроенергії заклад забезпечений генераторами. Постачання кормів зараз стабільне, тому приносити їжу тваринам відвідувачам не потрібно.

«У зоопарку є генератори й інші пристрої, які дозволяють якийсь час підтримувати належні умови. Але, звичайно, що зоопарк не пристосований до тривалих відключень. Тобто ми не розраховуємо на те, що у нас не буде світла, тепла і взагалі нічого місяцями… А до короткотривалих оказій ми готові», — розповів МГ «Об’єктив» завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Євген Кіося.

Як повідомлялося, на початку жовтня зоопарк майже півтора тижня змушений був працювати на генераторах через затримку проведення платежів Казначейством. У мерії тоді запевняли, що для оплати електроенергії місто забезпечило 1,6 мільйона гривень і зі свого боку виконало всі необхідні процедури.

«Так, у нас декілька днів не було електроенергії. З цим зоопарк впорався. Тобто це ми пережили. Далі будемо сподіватися, що все буде нормально», — прокоментував Кіося.

Представник закладу запевнив, що проблем із кормами для тварин немає.

«Колись була ситуація, що люди несли пакетики з їжею в зоопарк. Я так робити не раджу, тому що оця їжа в пакетику швидкопсувною зазвичай буває. Це якесь яблуко, сир, якісь нарізані овочі. Тобто їх треба згодовувати тваринам одразу. І такого не треба. У нас зараз постачання кормів працює добре. І в разі чого у нас є зв’язок з Європейською асоціацією зоопарків і акваріумів, яка може нам поставляти теж спеціалізовані корми для тварин. У цьому плані зоопарк захищений», – зазначив завідувач відділу.

Щодо робіт на території, то будівництво нових об’єктів зараз не ведуть — виконують лише заплановані раніше доробки та ліквідовують наслідки негоди. Взимку спостерігати за тваринами навіть цікавіше, вважає Кіося.

«Бо ті тварини, яких бачать щодня тисячі людей влітку, наприклад, або наприкінці весни, звичайно, що вони до людей не підуть зазвичай, так? Тому що їм вони вже обридли. А якщо людей мало, то навпаки — деякі тварини починають цікавитися і підходять. Бо для них це тоді збагачення середовища», – додав представник зоопарку.