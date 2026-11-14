Нерозлучні друзі – мопс Жорік і кіт Кузя – знайшли родину в Харкові (відео)

Мопса Жоріка та кота Кузю, яких вивезли з Краматорська, всиновила жінка з Харкова.

В організації “Порятунок тварин Харків” нагадали, що їхня господарка була поранена через обстріл. Жінка потребувала тривалого лікування і попросила волонтерів знайти сім’ю для цих двох друзів.

“З евакуації Жорік і Кузя їхали разом, в одній переносці. Кузя дуже нервово сприйняв усе, що відбувалося. А Жорік це відчував і, як справжній друг, намагався його підтримати: вилизував, завжди лягав поруч із ним. Для них було надзвичайно важливо знайти родину, яка усиновить їх разом”, – розповіли волонтери.

Історія нерозлучних друзів дуже розчулила Анастасію з Харкова, і дівчина вирішила їх усиновити.

“Щоб вони жили в теплі, любові та турботі. Вони, бідолашні, натерпілися”, – каже Анастасія.

Відео: «Порятунок тварин Харків»