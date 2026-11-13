Голова УІНП про перейменування у Харкові: “Не шукати відьом на темних вулицях”

«Гвардійські» вулиці є спадщиною радянської мілітаризації, від якої Харкову варто відходити на користь власної історії, зокрема відновлювати давні місцеві топоніми.

Таку думку у коментарі МГ “Об’єктив” висловив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров. За словами історика, вулиці, провулки та інші топоніми з назвами «Гвардійська» (-ий, -е, -і) є елементом прославлення мілітарної системи СРСР, адже спадкоємці цих підрозділів воювали не лише у Другій світовій, а й в Афганістані та брали участь в інших збройних конфліктах.

«Головне явище в перейменуваннях вулиць — не шукати відьом на темних вулицях. Розумієте? Нам головне сьогодні говорити про те, що кожна вулиця має свою історичну назву. І це перше. Друге — якщо ця вулиця вже є з історичною назвою, то тут нема чого робити. З приводу “Гвардійських” вулиць, ми розуміємо, що вони були названі на честь підрозділів, які мали оцей додаток — гвардійських підрозділів. І це є один з елементів мілітарної історії прославляння зброї», — пояснив Алфьоров.

Очільник Інституту зазначив, що українській топоніміці не притаманна нарочита мілітаризація (за винятком традиційних назв на кшталт Полковничої чи Сотничої), а Харків як старовинне місто має відштовхуватися насамперед від власної історії та видатних постатей.



«Я думаю, що у Харкова є багато своїх вулиць, імен людей, яких можна відновити. Мати дві вулиці на честь Хмельницького — це нормально. Бульвар і вулиця. Але не мати вулиці на честь Мазепи — це не нормально. І тому давайте просто думати, що сьогодні не треба переобтяжувати міста зайвими назвами, зайвими, скажімо, “розкомунізаціями”, “розрусифікаціями”. Давайте просто поглянемо на природність харківського ландшафту, харківських вулиць, які існували. Харків — старовинне місто, яке має право відновити свої історичні назви. І від цього слід відштовхуватися», — наголосив голова УІНП.

Нагадаємо, вулиці, провулки та інші топоніми з назвами «Гвардійська» (-ий, -е, -і) або із зазначенням радянських гвардійських дивізій у Харкові та населених пунктах області належать до символіки російської імперської політики та комуністичного тоталітарного режиму та підлягають обов’язковому перейменуванню. Про це МГ «Об’єктив» розповів співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков, посилаючись на висновок головного спеціаліста відділу УІНП Богдана Короленка.