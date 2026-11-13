Live
  • Пт 13.11.2026
  • Харків  +11°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

Голова УІНП про перейменування у Харкові: “Не шукати відьом на темних вулицях”

Оригінально 19:00   13.11.2026
Олена Нагорна
Підпишіться на нас в Google
Голова УІНП про перейменування у Харкові: “Не шукати відьом на темних вулицях”

«Гвардійські» вулиці є спадщиною радянської мілітаризації, від якої Харкову варто відходити на користь власної історії, зокрема відновлювати давні місцеві топоніми.

Таку думку у коментарі МГ “Об’єктив” висловив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров. За словами історика, вулиці, провулки та інші топоніми з назвами «Гвардійська» (-ий, -е, -і) є елементом прославлення мілітарної системи СРСР, адже спадкоємці цих підрозділів воювали не лише у Другій світовій, а й в Афганістані та брали участь в інших збройних конфліктах.

«Головне явище в перейменуваннях вулиць — не шукати відьом на темних вулицях. Розумієте? Нам головне сьогодні говорити про те, що кожна вулиця має свою історичну назву. І це перше. Друге — якщо ця вулиця вже є з історичною назвою, то тут нема чого робити. З приводу “Гвардійських” вулиць, ми розуміємо, що вони були названі на честь підрозділів, які мали оцей додаток — гвардійських підрозділів. І це є один з елементів мілітарної історії прославляння зброї», — пояснив Алфьоров.

Очільник Інституту зазначив, що українській топоніміці не притаманна нарочита мілітаризація (за винятком традиційних назв на кшталт Полковничої чи Сотничої), а Харків як старовинне місто має відштовхуватися насамперед від власної історії та видатних постатей.

«Я думаю, що у Харкова є багато своїх вулиць, імен людей, яких можна відновити. Мати дві вулиці на честь Хмельницького — це нормально. Бульвар і вулиця. Але не мати вулиці на честь Мазепи — це не нормально. І тому давайте просто думати, що сьогодні не треба переобтяжувати міста зайвими назвами, зайвими, скажімо, “розкомунізаціями”, “розрусифікаціями”. Давайте просто поглянемо на природність харківського ландшафту, харківських вулиць, які існували. Харків — старовинне місто, яке має право відновити свої історичні назви. І від цього слід відштовхуватися», — наголосив голова УІНП.

Нагадаємо, вулиці, провулки та інші топоніми з назвами «Гвардійська» (-ий, -е, -і) або із зазначенням радянських гвардійських дивізій у Харкові та населених пунктах області належать до символіки російської імперської політики та комуністичного тоталітарного режиму та підлягають обов’язковому перейменуванню. Про це МГ «Об’єктив» розповів співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков, посилаючись на висновок головного спеціаліста відділу УІНП Богдана Короленка.

Читайте також: «Важлива історія» — голова УІНП про те, що робити з пам’ятниками СРСР у Харкові

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Сильний вітер та +8: прогноз погоди на 14 листопада у Харкові та області
Сильний вітер та +8: прогноз погоди на 14 листопада у Харкові та області
13.11.2026, 19:50
“Важлива історія” – глава УІНП про те, що робити з пам’ятниками СРСР у Харкові
“Важлива історія” – глава УІНП про те, що робити з пам’ятниками СРСР у Харкові
13.11.2026, 14:45
Новини Харкова 13 листопада 2026 року – головне за день
Новини Харкова 13 листопада 2026 року – головне за день
13.11.2026, 18:44
150 тисяч збережених тюльпанів: у Харкові вже готують клумби до весни (відео)
150 тисяч збережених тюльпанів: у Харкові вже готують клумби до весни (відео)
13.11.2026, 17:00
Кота з безліччю ран виявили у Немишлянському районі: поліція шукає винних
Кота з безліччю ран виявили у Немишлянському районі: поліція шукає винних
13.11.2026, 17:18
Віддала 60 тисяч за “зцілення” сина: жінку з Харківщини ошукав “маг” – НПУ
Віддала 60 тисяч за “зцілення” сина: жінку з Харківщини ошукав “маг” – НПУ
13.11.2026, 15:23

Новини за темою:

13.11.2026
Видали себе за кіберполіцію: харків’янин “сяде” за обман пенсіонерки
13.11.2026
150 тисяч збережених тюльпанів: у Харкові вже готують клумби до весни (відео)
13.11.2026
Новий світовий рекорд встановила спортсменка з Харкова Садурська: подробиці
13.11.2026
“Важлива історія” – глава УІНП про те, що робити з пам’ятниками СРСР у Харкові
13.11.2026
Небезпечну погоду прогнозують в Харкові та області у суботу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Голова УІНП про перейменування у Харкові: “Не шукати відьом на темних вулицях”», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 19:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Гвардійські» вулиці є спадщиною радянської мілітаризації, від якої Харкову варто відходити на користь власної історії, зокрема відновлювати давні місцеві топоніми.".