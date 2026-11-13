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Небезпечну погоду прогнозують в Харкові та області у суботу

Суспільство 14:11   13.11.2026
Вікторія Яковенко
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Небезпечну погоду прогнозують в Харкові та області у суботу

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 14 листопада.

“Вночі та вранці 14 листопада по області та місту  очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий”, – попередили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, про небезпечні метеорологічні явища попередили синоптики жителів і сьогодні, 13 листопада. За даними Гідрометцентру Харківської та Луганської областей, у другій половині дня по області та місту очікуються пориви вітру – до 15 – 20 м/с, а також туман, видимістю до 200 – 500 метрів. Зважаючи на це, в регіоні оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 14:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 14 листопада.".