У Харкові працював підпільний покерний клуб: як покарав суд фігурантів

Суд у Харкові виніс вирок організованій групі, яка, за даними слідства, облаштувала в Основ’янському районі підпільний покерний клуб.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, під виглядом «клубу спортивного покеру» діяв підпільний гральний заклад. Відвідувачі купували фішки за готівку, робили ставки, а після завершення гри могли обміняти їх назад на гроші. Заклад функціонував без необхідних ліцензій та сплати податків.

“Організував оборудку в липні 2024 року мешканець Харкова. До схеми він залучив ще двох знайомих — чоловіка та жінку. Учасники групи чітко розподілили між собою обов’язки”, – встановило слідство.

Правоохоронці зазначили, що організатор підшукав і орендував приміщення та придбав гральне обладнання для покеру. Двоє спільників облаштували залу, робочі місця дилерів, круп’є, а також системи відеоспостереження. Крім того, вони були “адміністраторами” — зустрічали відвідувачів, обмінювали готівку на гральні фішки, проводили ігри та видавали виграші.

До гральної зали могли потрапити лише перевірені клієнти. Ціна фішок у грі відповідала вартості реальних грошей, розповіли в прокуратурі.

“Гравці входили у гру і виходили зі столу в будь-який момент. З кожного ігрового “банку” відраховували комісію — у подальшому цей прибуток спільники розподіляли між собою”, – додали силовики.

На початку листопада 2024 року правоохоронці зупинили незаконний гральний бізнес та провели низку обшуків. Вилучили вісім покерних столів, майже 5 тис. гральних фішок, 13 карткових колод, готівку тощо. Трьом фігурантам повідомили про підозру.

У суді всі троє щиро розкаялися, але не погодилися з кваліфікацією своїх дій, додали в прокуратурі.

Їх визнали винними у незаконній організації та проведенні азартних ігор без ліцензії, а також в організації та функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор.

Кожному з них суд призначив штраф в розмірі 680 тисяч гривень з позбавленням права займатися діяльністю у сфері організації та проведення азартних ігор строком на 3 роки. Гральне обладнання, комп’ютерну техніку та готівку конфіскували в дохід держави.