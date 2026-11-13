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В Харькове работал подпольный покерный клуб: как наказал суд фигурантов

Общество 13:41   13.11.2026
Виктория Яковенко
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В Харькове работал подпольный покерный клуб: как наказал суд фигурантов

Суд в Харькове вынес приговор организованной группе, которая, по данным следствия, обустроила в Основянском районе подпольный покерный клуб.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, под видом «клуба спортивного покера» действовало подпольное игорное заведение. Посетители покупали фишки за наличные, делали ставки, а после завершения игры могли обменять их обратно на деньги. Заведение функционировало без необходимых лицензий и уплаты налогов.

«Организовал сделку в июле 2024 года житель Харькова. В схему он привлек еще двоих знакомых — мужчину и женщину. Участники группы четко распределили между собой обязанности», — установило следствие.

Правоохранители отметили, что организатор подыскал и арендовал помещение и приобрел игровое покерное оборудование. Двое сообщников обустроили зал, рабочие места дилеров, крупье, а также системы видеонаблюдения. Кроме того, они были «администраторами» — встречали посетителей, обменивали наличные на игровые фишки, проводили игры и выдавали выигрыши.

В игровой зал могли попасть только проверенные клиенты. Цена фишек в игре соответствовала стоимости реальных денег, рассказали в прокуратуре.

подпольный покерный клуб действовал в Харькове

«Игроки входили в игру и выходили со стола в любой момент. С каждого игрового «банка» отчисляли комиссию — потом эту прибыль сообщники распределяли между собой», — добавили силовики.

В начале ноября 2024 года правоохранители остановили незаконный игорный бизнес и провели ряд обысков. Изъяли восемь покерных столов, почти 5 тыс. игральных фишек, 13 карточных колод, наличные и т.д. Трем фигурантам сообщили о подозрении.

В суде все трое искренне раскаялись, но не согласились с квалификацией своих действий, добавили в прокуратуре.

Их признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр без лицензии, а также в организации и функционировании заведения с целью предоставления доступа к азартным играм.

Каждому суд назначил штраф в размере 680 тысяч гривен с лишением права заниматься деятельностью в сфере организации и проведения азартных игр сроком на 3 года. Игровое оборудование, компьютерную технику и наличные конфисковали в доход государства.

подпольный покерный клуб действовал в Харькове

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 13:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд в Харькове вынес приговор организованной группе, которая, по данным следствия, обустроила в Основянском районе подпольный покерный клуб.".