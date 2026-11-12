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Враг разрушил ТЭЦ-5 и ударил по ТЭЦ-3: что с отоплением, сообщил Терехов

Общество 16:23   12.11.2026
Виктория Яковенко
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Враг разрушил ТЭЦ-5 и ударил по ТЭЦ-3: что с отоплением, сообщил Терехов Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Радио Хартия» сообщил, что в городе еще в прошлом месяце своевременно начали отопительный сезон. Однако, частично областной центр остался без теплоснабжения из-за обстрелов врага.

«Сначала он ударил по ТЭЦ-5, это очень большой объем жилых домов, которые запитываются от ТЭЦ-5. Буквально разрушил ТЭЦ-5. Затем они намеренно ударили по ТЭЦ-3, которая также запитывает очень большое количество жилых домов. Мы работаем сегодня над восстановлением теплоснабжения в жилых домах харьковчан. Идет процесс, не могу ничего говорить. Харьковчане все увидят своими глазами”, — отметил городской голова.

Напомним, домов, где до сих пор нет отопления, в Харькове «достаточно много». Так ранее оценил ситуацию мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. По словам мэра, энергетики реагируют на обращение городских властей по корректировке отключений света: так, чтобы в домах без тепла максимально было электричество.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 16:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Радио Хартия» сообщил, что в городе еще в прошлом месяце своевременно начали отопительный сезон. ".