Враг разрушил ТЭЦ-5 и ударил по ТЭЦ-3: что с отоплением, сообщил Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Радио Хартия» сообщил, что в городе еще в прошлом месяце своевременно начали отопительный сезон. Однако, частично областной центр остался без теплоснабжения из-за обстрелов врага.

«Сначала он ударил по ТЭЦ-5, это очень большой объем жилых домов, которые запитываются от ТЭЦ-5. Буквально разрушил ТЭЦ-5. Затем они намеренно ударили по ТЭЦ-3, которая также запитывает очень большое количество жилых домов. Мы работаем сегодня над восстановлением теплоснабжения в жилых домах харьковчан. Идет процесс, не могу ничего говорить. Харьковчане все увидят своими глазами”, — отметил городской голова.

Напомним, домов, где до сих пор нет отопления, в Харькове «достаточно много». Так ранее оценил ситуацию мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона. По словам мэра, энергетики реагируют на обращение городских властей по корректировке отключений света: так, чтобы в домах без тепла максимально было электричество.