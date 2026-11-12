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Ссора в Харькове завершилась ножевым ранением: мужчине вручили подозрение

Происшествия 14:16   12.11.2026
Виктория Яковенко
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Ссора в Харькове завершилась ножевым ранением: мужчине вручили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, нанес оппоненту во время ссоры несколько ножевых ранений в живот.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 ноября в Харькове между двумя мужчинами возник словесный конфликт.

«В ходе ссоры один из мужчин нанес несколько ножевых ударов в живот другому мужчине. Потерпевшего доставили в больницу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные ранения относятся к категории тяжких телесных повреждений», — рассказали правоохранители.

Следователи сообщили о подозрении мужчине в умышленном тяжком телесном повреждении. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Мерефе застолье закончилось гибелью одного мужчины и арест на 9 лет для другого. Причина – ревность и алкоголь.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2026 в 14:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, нанес оппоненту во время ссоры несколько ножевых ранений в живот.".