Застолье закончилось трагедией: житель Мерефы зарезал приятеля и избил жену

В Мерефе застолье закончилось гибелью одного мужчины и тюремным заключением на 9 лет для другого. Причина — ревность и алкоголь.

Как сообщили в областной прокуратуре, в конце декабря 2025 года 38-летний хозяин дома ужинал вместе с сожительницей и их приятелем, вместе пили алкоголь. Между мужчинами внезапно вспыхнул конфликт из-за ревности.

В разгар ссоры хозяин ударил знакомого кулаком в лицо, а женщину — ладонью по щеке. Когда гость пытался покинуть дом, нападавший догнал его в коридоре и нанес несколько ударов кухонным ножом в шею и туловище.

Пострадавшему удалось выбежать во двор и вызвать скорую. В это время женщина пыталась оказать ему помощь, но сожитель повалил ее на землю и ударил ногой в голову, от чего она потеряла сознание.

Потерпевшего госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось. От полученных ранений он в тот же день скончался в больнице.

Правоохранители задержали нападающего. В судебном заседании он полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Суд признал его виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 УК Украины). Мужчина получил 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове будут судить шесть сотрудников ТЦК. По версии Государственного бюро расследований, они незаконно лишили свободы и пытали двух мужчин в помещении ТЦК, заставляли подписать документы, в том числе об отмене отсрочки от мобилизации.