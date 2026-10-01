Live
  • Чт 01.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.68
  • EUR 50.72

Застолье закончилось трагедией: житель Мерефы зарезал приятеля и избил жену

Происшествия 17:24   01.10.2026
Татьяна Литвина
Застолье закончилось трагедией: житель Мерефы зарезал приятеля и избил жену

В Мерефе застолье закончилось гибелью одного мужчины и тюремным заключением на 9 лет для другого. Причина — ревность и алкоголь.

Как сообщили в областной прокуратуре, в конце декабря 2025 года 38-летний хозяин дома ужинал вместе с сожительницей и их приятелем, вместе пили алкоголь. Между мужчинами внезапно вспыхнул конфликт из-за ревности.

В разгар ссоры хозяин ударил знакомого кулаком в лицо, а женщину — ладонью по щеке. Когда гость пытался покинуть дом, нападавший догнал его в коридоре и нанес несколько ударов кухонным ножом в шею и туловище.

Пострадавшему удалось выбежать во двор и вызвать скорую. В это время женщина пыталась оказать ему помощь, но сожитель повалил ее на землю и ударил ногой в голову, от чего она потеряла сознание.

Потерпевшего госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось. От полученных ранений он в тот же день скончался в больнице.

Правоохранители задержали нападающего. В судебном заседании он полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Суд признал его виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 УК Украины). Мужчина получил 9 лет лишения свободы.

Читайте также: Убийство Фарион: суд объявил приговор – фигурант получил пожизненное

Напомним, в Харькове будут судить шесть сотрудников ТЦК. По версии Государственного бюро расследований, они незаконно лишили свободы и пытали двух мужчин в помещении ТЦК, заставляли подписать документы, в том числе об отмене отсрочки от мобилизации.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

В «Харьковских тепловых сетях» новый руководитель: кто возглавил КП
В «Харьковских тепловых сетях» новый руководитель: кто возглавил КП
01.10.2026, 13:51
Эксперимент ввели на Харьковщине, чтоб соединить Лозовую со Львовом и Киевом
Эксперимент ввели на Харьковщине, чтоб соединить Лозовую со Львовом и Киевом
01.10.2026, 14:53
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
Утром россияне атаковали Харьков – что известно
01.10.2026, 09:40
Новости Харькова — главное 1 октября: удар, нарушение языкового закона
Новости Харькова — главное 1 октября: удар, нарушение языкового закона
01.10.2026, 18:14
«Заработала» на фейковых диагнозах своих детей: матери вручили подозрение
«Заработала» на фейковых диагнозах своих детей: матери вручили подозрение
01.10.2026, 12:10
«Я запретила себе плакать» — глава Роганской громады Черненко
«Я запретила себе плакать» — глава Роганской громады Черненко
01.10.2026, 18:35

Новости по теме:

01.10.2026
Убийство Фарион: суд объявил приговор – фигурант получил пожизненное
19.09.2026
Крики и кровь в подъезде: в Харькове чуть не произошло убийство
16.09.2026
За убийство 17-летнего в Харькове мужчина «сядет» на 11 лет: признал ли вину
11.09.2026
Пустил в дело трофейный автомат: на Харьковщине мужчина мстил за жену (видео)
04.09.2026
Избил, душил и пошел спать: в Харькове задержали мужчину за убийство


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Застолье закончилось трагедией: житель Мерефы зарезал приятеля и избил жену», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 17:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Мерефе застолье закончилось гибелью одного мужчины и тюремным заключением на 9 лет для другого. Причина — ревность и алкоголь.".