Сдавал дислокации военных: в Харькове будут судить фаната «русского мира»

Перед судом предстанет харьковчанин, которого обвиняют в сборе и передаче данных о местах дислокации Сил обороны Украины в областном центре. Мужчина оказался идейным последователем русского мира.

В областной прокуратуре рассказали, что безработный житель Харькова через Telegram не позднее мая 2026 вышел на связь с пользователем мессенджера и начал передавать ему сведения о местах базирования украинских военных в областном центре. В сообщениях мужчина указывал точные координаты и описывал особенности местности. Такие сведения могли быть использованы для нанесения ударов по украинским военным, говорят в прокуратуре.

В августе 2026 года правоохранители разоблачили харьковчанина и сообщили ему о подозрении. В настоящее время досудебное расследование завершено. Харьковчанина обвиняют в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины). Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в суд передали дело жительницы Харькова, которая, по версии следствия, сотрудничала с российской военной разведкой. По версии обвинения, 41-летняя женщина предоставляла врагу данные об объектах критической инфраструктуры и местах дислокации украинских военных. «Работала» за деньги, наниматели из российского ГРУ нашли ее через Telegram.