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Убийство Фарион: суд объявил приговор – фигурант получил пожизненное

Происшествия 16:08   01.10.2026
Виктория Яковенко
Убийство Фарион: суд объявил приговор – фигурант получил пожизненное

Сегодня, 1 октября, суд во Львове объявил приговор по делу об убийстве общественного деятеля, экс-нардепки Ирины Фарион. Жителя Днепра признали виновным, его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Офис Генерального прокурора напомнил, что убийство произошло 19 июля 2024 во Львове. Возле дома Фарион нападающий подошел к ней и с расстояния около двух метров и выстрелил в голову. После этого он сбежал.

Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось. В тот же день она умерла.

Уже 25 июля подозреваемого разыскали и задержали в Днепре.

«Во время судебного разбирательства сторона обвинения доказала, что мужчина совершил убийство в связи с исполнением потерпевшей общественного долга и по мотивам национальной нетерпимости. В частности, осужденный придерживался взглядов на якобы «национальную дискриминацию граждан Украины, которые общаются на русском языке». Ирину Фарион, известную своей публичной позицией в защиту украинского языка и культуры, он воспринимал как человека, который якобы «раскалывает народное единство», — отметили правоохранители.

Фигуранту инкриминировали умышленное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263, п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 ККУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 16:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 1 октября, суд во Львове объявил приговор по делу об убийстве общественного деятеля, экс-нардепки Ирины Фарион. Жителя Днепра признали виновным".