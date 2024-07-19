Фарион в тяжелом состоянии – во Львове мужчина стрелял в одизного языковеда
В экс-нардепку Ирину Фарион стреляли во Львове по улице Масарика, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Впоследствии он уточнил:
«Фарион в тяжелом состоянии. Стрельца видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя», — написал в телеграмме Зинкевич.
«Сегодня, 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в прохожую. Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. Во Львове и территории области проводится специальная полицейская операция, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места нахождения и задержания стрелка», — прокомментировали ситуацию в Нацполиции Львовщины.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: Ирина Фарион, львов, покушение, стрелок, языковед;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 20:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экс-нардепку Ирину Фарион стреляли во Львове по улице Масарика, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.".