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Фарион в тяжелом состоянии – во Львове мужчина стрелял в одизного языковеда

Происшествия 20:31   19.07.2024
Оксана Якушко
Фарион в тяжелом состоянии – во Львове мужчина стрелял в одизного языковеда Фото: Соцсети

В экс-нардепку Ирину Фарион стреляли во Львове по улице Масарика, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Впоследствии он уточнил:

«Фарион в тяжелом состоянии. Стрельца видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя», — написал в телеграмме Зинкевич.

«Сегодня, 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в прохожую. Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. Во Львове и территории области проводится специальная полицейская операция, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места нахождения и задержания стрелка», — прокомментировали ситуацию в Нацполиции Львовщины.

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Автор: Оксана Якушко
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Фарион в тяжелом состоянии – во Львове мужчина стрелял в одизного языковеда
19.07.2024, 20:31

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экс-нардепку Ирину Фарион стреляли во Львове по улице Масарика, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.".