Фарион в тяжелом состоянии – во Львове мужчина стрелял в одизного языковеда

В экс-нардепку Ирину Фарион стреляли во Львове по улице Масарика, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Впоследствии он уточнил:

«Фарион в тяжелом состоянии. Стрельца видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя», — написал в телеграмме Зинкевич.

«Сегодня, 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в прохожую. Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы. Во Львове и территории области проводится специальная полицейская операция, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Правоохранители принимают все меры для установления места нахождения и задержания стрелка», — прокомментировали ситуацию в Нацполиции Львовщины.