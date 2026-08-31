Грозит ли голод? Мнения экспертов о последствиях ударов по складам в Украине

Фото пустых полок в супермаркетах заполонили соцсети. Эксперты убеждают: дефицит продуктов и голод Украину не ожидают.

Кадр с опустевшими полками в супермаркете Киева блогер Денис Казанский запостил в Facebook с комментарием: «Смотрю на пустые полки в супермаркетах, и сразу возникают понятные ассоциации. Все это было уже в 1930-х. Убийство голодом, геноцид… Они долго доказывали, что все это неправда и вымысел, что не было никакого Голодомора. А теперь сжигают еду на складах». Впрочем, комментаторы под этим постом в основном не разделили ассоциаций автора, отмечая, что ничего похожего на «убийство голодом» не происходит, а пустые полки — далеко не везде.

«Друзья, мы не «умрем от голода». Не поддавайтесь слухам, дезинформации и паническим настроениям, — призвал советник президента Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов. — Производители и продавцы сейчас перестраивают каналы снабжения. В случае необходимости Европа «с радостью» заполнит любую продовольственную нишу за счет экспорта. Наш враг не атакует «пищу». Он атакует крупный бизнес, уплачивающий налоги и создающий рабочие места».

Похожего мнения придерживается инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«Украина выживает за счет поддержки. Которая и питает нашу экономику. В страну заливаются миллиарды евро, что является основным экономическим стимулом и фактором сохранения макростабильности. Далее эти деньги распределяются внутри. И создают платежеспособный спрос. На который реагирует бизнес. Пока деньги есть, никаких дефицитов и голода не будет. Ибо бизнес, цель которого заработать деньги, адаптируется, перестроит логистику и все равно доставит товар потребителю», — написал он.

Тем не менее фото пустых полок в магазинах в соцсетях в основном — не фейки и генерации ИИ. Что характерно, часть таких кадров сняты даже не в Киеве, который несколько суток под постоянным обстрелом и затянут дымом, а… во Львове. Отчего пропали продукты в городе, который находится в тылу и близок к «точке входа» в Украину импортных товаров, — версию высказал местный политик, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Во львовских супермаркетах люди массово скупают муку, соль и крупы. В некоторых магазинах, в частности АТБ и METRO, полки с отдельными товарами уже опустели. В то же время следует понимать: в значительной степени это искусственно созданный ажиотаж. Да, проблема с логистикой действительно есть. россия продолжает бить по логистическим объектам, что может повлечь за собой временные перебои с поставкой отдельных товаров. Но временные проблемы с логистикой – это не дефицит продуктов. Поэтому не стоит скупать все подряд и собственноручно создавать панику», — призвал он.