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«Они все равно били бы» — начальник ЦПД о российской атаке на Киев

Политика 18:21   05.08.2026
Андрей Коваленко
руководитель ЦПД СНБО
«Они все равно били бы» — начальник ЦПД о российской атаке на Киев Фото: Андрей Коваленко/instagram

Важно понять логику: ограничить российские обстрелы сегодня возможно только усилением собственных, стабильностью ударов по россии. Некоторые могут сказать, что это не работает, потому что они продолжают бить по городам, по бизнесу. И здесь важно с умом ответить на вопрос: «А раньше не обстреливали? А не они ли это все начали?» — и так же задуматься, возможно, они все равно били бы, как раньше, только в одни ворота, как это было длительное время? Именно так, россия била бы все равно и точно не собиралась бы останавливаться.

Автор: Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО

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  • • Дата публикации материала: 5 августа 2026 в 18:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Важно понять логику: ограничить российские обстрелы сегодня возможно только усилением собственных, стабильностью ударов по россии. Некоторые могут сказать, что это…".