«Они все равно били бы» — начальник ЦПД о российской атаке на Киев

Важно понять логику: ограничить российские обстрелы сегодня возможно только усилением собственных, стабильностью ударов по россии. Некоторые могут сказать, что это не работает, потому что они продолжают бить по городам, по бизнесу. И здесь важно с умом ответить на вопрос: «А раньше не обстреливали? А не они ли это все начали?» — и так же задуматься, возможно, они все равно били бы, как раньше, только в одни ворота, как это было длительное время? Именно так, россия била бы все равно и точно не собиралась бы останавливаться.