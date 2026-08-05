Беседин из Купянска идет на повышение: какую должность в ХОВА ему прогнозируют

Собственные источники сообщили МГ «Объектив», что уволенный недавно экс-начальник Купянской ГВА Андрей Беседин может получить новую высокую должность.

На Харьковщине одного за другим сняли несколько глав районных администраций: 31 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Богодуховской районной государственной администрации Анатолия Рысцова. 3 июля Александр Тертышный покинул должность начальника Боровской поселковой военной администрации. 4 июля стало известно об увольнении Андрея Беседина с должности руководителя Купянской ГВА – соответствующее распоряжение появилось на странице президента Украины.

Что вызвало эти кадровые решения, мы поинтересовались у харьковских экспертов. Своего удивления от снятия начальников военных администраций не скрывает политолог Антон Авксентьев. Но он отмечает, что именно ХОВА представляет на Офис президента предложения по подобным кадровым решениям. А еще напоминает, что в прошлом году циркулировала информация, что купянского руководителя Беседина рассматривали в качестве претендента на должность начальника Полтавской областной администрации.

«Потом этого не произошло, информация не подтвердилась. Но довольно странно, что человека, которого рассматривали, как такого, что у него может быть стремительное повышение, пока мы видим лишь, что его уволили. И вот здесь интересно, что будет дальше», – рассуждает Антон Авксентьев.

Политолог отверг версию, что увольнение руководителей как-то связано с желанием центральных властей провести оптимизацию на местах.

«У нас Луганская областная администрация и все ее громады работают сейчас. Вряд ли этот вопрос связан с тем, что в Офисе Президента увидели некую абсурдность функционирования этих институтов в прифронтовых громадах, если они не видят абсурдности функционирования их в оккупированных годами», — отметил политолог.

Беседин может предложить должность в ХОВА

Чтобы узнать, что происходит за кулисами и с чем связан «головопад» в райадминистрациях Харьковщины, МГ «Объектив» обратилось к собственным источникам.

«Произошедшие увольнения должны были произойти раньше. С Тертыршным история ясна – это было его желание уйти с должности из-за состояния здоровья. Что касается других людей, то у каждого увольнения своя причина. Один из начальников райадминистраций (Анатолий Рысцов – прим. ред.) потерял должность из-за того, что к его работе были претензии. Другой (Андрей Беседин – прим. ред.) пойдет на повышение в регионе, в ХОВА. Полтавскую область уже не рассматривают», — сообщил МГ «Объектив» собеседник из команды местных властей.

По информации нашего источника, не исключают, что Андрею Беседину предложат должность заместителя начальника ХОВА.