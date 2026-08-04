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Жорин нашел оригинальное объяснение назначению Умерова главой СВР

Политика 10:16   04.08.2026
Максим Жорин
заместитель командира 3-го АК ВСУ
Жорин нашел оригинальное объяснение назначению Умерова главой СВР Фото: Максим Жорин / Telegram

Назначение Умерова в Службу внешней разведки пропустить невозможно. Я не знаю, на каком посту он зарекомендовал себя хорошо, но точно не в Минобороны. Единственное, чем отметился – упоминаниями в коррупционных скандалах. Не говоря уже о том, что в таких структурах типа СВР должны работать исключительно профессионалы, а не «менеджеры» широкого профиля. Могу объяснить это трудоустройство Умерова разве что квотами для представителей нацменьшинств.

Автор: Максим Жорин, заместитель командира 3-го АК ВСУ

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 10:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Максим Жорин, заместитель командира 3-го АК ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Назначение Умерова в Службу внешней разведки пропустить невозможно. Я не знаю, на каком посту он зарекомендовал себя хорошо, но точно…".