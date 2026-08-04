Жорин нашел оригинальное объяснение назначению Умерова главой СВР

Назначение Умерова в Службу внешней разведки пропустить невозможно. Я не знаю, на каком посту он зарекомендовал себя хорошо, но точно не в Минобороны. Единственное, чем отметился – упоминаниями в коррупционных скандалах. Не говоря уже о том, что в таких структурах типа СВР должны работать исключительно профессионалы, а не «менеджеры» широкого профиля. Могу объяснить это трудоустройство Умерова разве что квотами для представителей нацменьшинств.