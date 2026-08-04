Жорін знайшов оригінальне пояснення призначенню Умєрова главою СЗР

Призначення Умєрова в Службу зовнішньої розвідки пропустити неможливо. Я не знаю, на якій посаді він зарекомендував себе добре, але точно не в Міноборони. Єдине, чим відзначився – згадками в корупційних скандалах. Не кажучи вже про те, що в таких структурах на кшталт СЗР мають працювати виключно професіонали, а не “менеджери” широкого профілю. Можу пояснити це працевлаштування Умєрова хіба квотами для представників нацменшин.