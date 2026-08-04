Live

Жорін знайшов оригінальне пояснення призначенню Умєрова главою СЗР

Політика 10:16   04.08.2026
Максим Жорін
заступник командира 3-го АК ЗСУ
Жорін знайшов оригінальне пояснення призначенню Умєрова главою СЗР Фото: Максим Жорін / телеграм

Призначення Умєрова в Службу зовнішньої розвідки пропустити неможливо.  Я не знаю, на якій посаді він зарекомендував себе добре, але точно не в Міноборони. Єдине, чим відзначився – згадками в корупційних скандалах. Не кажучи вже про те, що в таких структурах на кшталт СЗР мають працювати виключно професіонали, а не “менеджери” широкого профілю. Можу пояснити це працевлаштування Умєрова хіба квотами для представників нацменшин.

Автор: Максим Жорін, заступник командира 3-го АК ЗСУ

Популярно

Полювання на сміттєзвалище та сміттєвоз: росіяни витратили FPV та три КАБи
Полювання на сміттєзвалище та сміттєвоз: росіяни витратили FPV та три КАБи
04.08.2026, 10:24
«У Харкові вже запізно»: Синєгубов – про запуск тестового етапу купола від FPV
«У Харкові вже запізно»: Синєгубов – про запуск тестового етапу купола від FPV
03.08.2026, 17:56
Новини Харкова — головне 4 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 4 серпня: як минула ніч
04.08.2026, 09:26
Сьогодні 4 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 серпня 2026: яке свято та день в історії
04.08.2026, 06:00
Частина окупованих територій без світла, у Підмосков’ї п’ять загиблих
Частина окупованих територій без світла, у Підмосков’ї п’ять загиблих
04.08.2026, 08:37
Загинув чоловік, постраждала дитина: наслідки ударів РФ по Харкову та області
Загинув чоловік, постраждала дитина: наслідки ударів РФ по Харкову та області
04.08.2026, 08:53

Новини за темою:

04.08.2026
Чому людина без досвіду роботи в СЗР має очолити розвідку? – Шлінчак
03.08.2026
Нові призначення Зеленського: Умєров – голова СЗР, Клименко – секретар РНБО
29.07.2026
У Харкові призначили нового керівника райвідділу поліції
18.06.2026
«Розвідка м’ясом»: як зараз діє ворог на Куп’янщині, повідомили у ЗСУ
02.01.2026
«Кремль готує масштабну провокацію з жертвами» – розвідка назвала дати


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жорін знайшов оригінальне пояснення призначенню Умєрова главою СЗР», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 10:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-го АК ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Призначення Умєрова в Службу зовнішньої розвідки пропустити неможливо.  Я не знаю, на якій посаді він зарекомендував себе добре, але точно…".