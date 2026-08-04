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Полювання на сміттєзвалище та сміттєвоз: росіяни витратили FPV та три КАБи

Події 10:24   04.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Полювання на сміттєзвалище та сміттєвоз: росіяни витратили FPV та три КАБи

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив подробиці обстрілів Дергачівщини, що були вчора, 3 серпня. ЗС РФ випустили FPV-дрони, а також кілька авіабомб.

За його даними, спочатку близько 19:20 росіяни випустили FPV-дрон по комунальному сміттєвозу, який стояв на парковці в Безруках. На момент удару в машині нікого не було, обійшлося без жертв, проте транспорт суттєво пошкоджений.

Удар по сміттєвозу на Дергачівщині 3 серпня

“О 20:30 російська авіація вдарила трьома КАБами в район дергачівського сміттєзвалища, а ще через 15 хвилин завдала повторних ударів по садовому товариству в селі Білаші, зруйнувавши щонайменше одне приватне домоволодіння”, – написав Задоренко.

Удар по сміттєвозу на Дергачівщині 3 серпня

Внаслідок цих ударів постраждалих також немає, додав начальник МВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 10:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив подробиці обстрілів Дергачівщини, що були вчора, 3 серпня. ЗС РФ випустили FPV-дрон, а також кілька авіабомб.".