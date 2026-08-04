Охота на свалку и мусоровоз: россияне потратили FPV и три КАБа

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил подробности обстрелов Дергачевщины, которые были вчера, 3 августа. ВС РФ выпустили FPV-дрон, а также несколько авиабомб.

По его данным, вначале около 19:20 россияне выпустили FPV-дрон по коммунальному мусоровозу, который стоял на парковке в Безруках. В момент удара в машине никого не было, обошлось без жертв, однако транспорт существенно поврежден.

«В 20:30 российская авиация ударила тремя КАБами по району дергачевской свалки, а еще через 15 минут нанесла повторные удары по садовому обществу в селе Белаши, разрушив по меньшей мере одно частное домовладение», – написал Задоренко.

В результате этих ударов пострадавших также нет, добавил начальник ГВА.