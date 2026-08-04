Live

Охота на свалку и мусоровоз: россияне потратили FPV и три КАБа

Происшествия 10:24   04.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Охота на свалку и мусоровоз: россияне потратили FPV и три КАБа

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил подробности обстрелов Дергачевщины, которые были вчера, 3 августа. ВС РФ выпустили FPV-дрон, а также несколько авиабомб.

По его данным, вначале около 19:20 россияне выпустили FPV-дрон по коммунальному мусоровозу, который стоял на парковке в Безруках. В момент удара в машине никого не было, обошлось без жертв, однако транспорт существенно поврежден.

Удар по мусоровозу на Дергачевщине 3 августа

«В 20:30 российская авиация ударила тремя КАБами по району дергачевской свалки, а еще через 15 минут нанесла повторные удары по садовому обществу в селе Белаши, разрушив по меньшей мере одно частное домовладение», – написал Задоренко.

Удар по мусоровозу на Дергачевщине 3 августа

В результате этих ударов пострадавших также нет, добавил начальник ГВА.

Читайте также: Второй день подряд россияне атакуют Купянщину: есть разрушения и погибший

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
03.08.2026, 17:56
Пять домов на месте руин: каким будет новый микрорайон на Северной Салтовке 📹
Пять домов на месте руин: каким будет новый микрорайон на Северной Салтовке 📹
03.08.2026, 18:06
Новости Харькова — главное 4 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 4 августа: как прошла ночь
04.08.2026, 09:26
«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении обломков реактивного «Шахеда»
«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении обломков реактивного «Шахеда»
03.08.2026, 18:30
Новости Харькова — главное 3 августа: удар по авто копов, долги за коммуналку
Новости Харькова — главное 3 августа: удар по авто копов, долги за коммуналку
03.08.2026, 21:57
Охота на свалку и мусоровоз: россияне потратили FPV и три КАБа
Охота на свалку и мусоровоз: россияне потратили FPV и три КАБа
04.08.2026, 10:24

Новости по теме:

04.08.2026
Погиб мужчина, пострадал ребенок: последствия ударов РФ по Харькову и области
04.08.2026
Часть оккупированных территорий без света, в Подмосковье пять погибших
03.08.2026
«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении обломков реактивного «Шахеда»
03.08.2026
«Молниями» атаковали россияне дом на Золочевщине: он сгорел дотла
03.08.2026
Россияне уничтожили склад издательства настольных игр на Киевщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Охота на свалку и мусоровоз: россияне потратили FPV и три КАБа», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 10:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил подробности обстрела Дергачевщины, который был вчера, 3 августа. ВС РФ выпустили FPV-дрон, а также несколько авиабомб.".