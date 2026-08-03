«Молниями» атаковали россияне дом на Золочевщине: он сгорел дотла

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что около 04:40 россияне выпустили два БпЛА типа «Молния» по селу Клиновая-Новоселовка.

Удары пришлись по частному домовладению.

«В результате попадания возник пожар: сгорел частный дом, также повреждены хозяйственные постройки», – написал Коваленко.

Пострадавших из-за «прилета» нет, добавил начальник ПВА.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за минувшие сутки россияне атаковали Харьков, а также 17 населенных пунктов области. Об этом рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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