«Молниями» атаковали россияне дом на Золочевщине: он сгорел дотла
Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что около 04:40 россияне выпустили два БпЛА типа «Молния» по селу Клиновая-Новоселовка.
Удары пришлись по частному домовладению.
«В результате попадания возник пожар: сгорел частный дом, также повреждены хозяйственные постройки», – написал Коваленко.
Пострадавших из-за «прилета» нет, добавил начальник ПВА.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за минувшие сутки россияне атаковали Харьков, а также 17 населенных пунктов области. Об этом рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.