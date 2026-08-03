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«Молниями» атаковали россияне дом на Золочевщине: он сгорел дотла

Происшествия 10:57   03.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Молниями» атаковали россияне дом на Золочевщине: он сгорел дотла Фото: Виктор Коваленко

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что около 04:40 россияне выпустили два БпЛА типа «Молния» по селу Клиновая-Новоселовка. 

Удары пришлись по частному домовладению.

Обстрел Клиновой Новоселовки 3 августа
Фото: Виктор Коваленко

«В результате попадания возник пожар: сгорел частный дом, также повреждены хозяйственные постройки», – написал Коваленко.

Обстрел Клиновой Новоселовки 3 августа
Фото: Виктор Коваленко

Пострадавших из-за «прилета» нет, добавил начальник ПВА.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что за минувшие сутки россияне атаковали Харьков, а также 17 населенных пунктов области. Об этом рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 10:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив», что около 04:40 россияне выпустили два БпЛА типа «Молния» по селу Клиновая-Новоселовка. ".