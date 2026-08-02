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На почти два месяца перекроют участок для транспорта в центре Харькова

Происшествия 21:16   02.08.2026
Оксана Якушко
На почти два месяца перекроют участок для транспорта в центре Харькова Фото: ХГС

С 8:00 3 августа по 20:00 30 сентября запретят движение транспорта на улицах Сухумской и Херсонской, сообщает Харьковский горсовет.

Закроют участок по ул. Сухумской, на участке от ул. Лопанской до ул. Херсонской и ул. Херсонской к дому №115 по ул. Клочковской из-за реконструкции тепловых сетей, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Клочковской, Лопанской, Павловской, Залесской и т.д.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», в понедельник, 3 августа, с 10:00 до 14:00 трамвай №20 временно изменит маршрут, сообщает Харьковский горсовет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 21:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8:00 3 августа по 20:00 30 сентября запретят движение транспорта на улицах Сухумской и Херсонской, сообщает Харьковский горсовет.".