На почти два месяца перекроют участок для транспорта в центре Харькова

С 8:00 3 августа по 20:00 30 сентября запретят движение транспорта на улицах Сухумской и Херсонской, сообщает Харьковский горсовет.

Закроют участок по ул. Сухумской, на участке от ул. Лопанской до ул. Херсонской и ул. Херсонской к дому №115 по ул. Клочковской из-за реконструкции тепловых сетей, объяснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Клочковской, Лопанской, Павловской, Залесской и т.д.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», в понедельник, 3 августа, с 10:00 до 14:00 трамвай №20 временно изменит маршрут, сообщает Харьковский горсовет.