Майже на два місяці перекриють ділянку для транспорту в центрі Харкова

З 8:00 3 серпня до 20:00 30 вересня заборонять рух транспорту на вулицях Сухумській та Херсонській, повідомляє Харківська міськрада.

Закриють ділянку на вул. Сухумській, на ділянці від вул. Лопанської до вул. Херсонської та від вул. Херсонської до будинку №115 на вул. Клочківській через реконструкцію теплових мереж, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями: Клочківською, Лопанською, Павлівською, Заліською та ін.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, у понеділок, 3 серпня, з 10.00 до 14.00 трамвай №20 тимчасово змінить маршрут, повідомляє Харківська міськрада.